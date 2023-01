A convertir el costum de vèncer a Cornellà en tradició

No serveix de gaire viure del passat i com va comentar Míchel Sánchez en la roda de premsa prèvia al derbi davant l’Espanyol (21.00 h) «la història està bé, però no et fa guanyar partits», encara que les tres victòries que ha aconseguit el Girona en els tres cops que ha visitat l’RCDE Stadium (el curs 2017-18, 0-1; el 2018-19, 1-3; i el 2020-21, 1-2) són prou rellevants com per tenir-les en compte. El conjunt blanc-i-vermell s’ha acostumat massa bé a guanyar a Cornellà. Tant, que si avui torna a marxar-hi amb els tres punts ja podria considerar-se gairebé una tradició.

Com diu la classificació, els de Míchel es troben en una situació molt més còmoda que els pericos. Després d’empatar l’últim partit del 2022 contra el Rayo Vallecano (2-2), el Girona és 12è amb 17 punts, quatre més que l’Espanyol, 16è amb 13 -un més respecte el descens. No obstant això, a Montilivi no se’n refien gens. I és que ara mateix els de Diego Martínez tenen la moral pels núvols gràcies al triomf de dimarts contra el Celta (3-1) per passar als vuitens de final de la Copa del Rei i l’empat en Lliga davant el Barça a l’Spotify Camp Nou (1-1). Ara bé, per eliminar el Celta es va haver de jugar una pròrroga així que caldrà veure com gestiona el desgast físic que pateix la plantilla l’entrenador blanc-i-blau. A l’Espanyol seran baixa els lesionats Adrià Pedrosa i Keidi Bare i el sancionat Vini Souza -expulsat davant el Barça. Mentre que Sergi Darder serà dubte fins a última hora perquè va acabar amb molèsties el duel coper.

Qui sí que patirà una baixa més que sensible és el Girona. Oriol Romeu va veure la cinquena groga contra el Rayo i avui haurà de complir la sanció perdent-se el derbi. El migcampista d’Ulldecona, juntament amb el seu compatriota Aleix Garcia, és indiscutible per a Míchel, havent jugat les darreres dotze jornades senceres amb gol inclòs. La seva absència, però, no preocupa gaire al tècnic qui considera tenir «moltes possibilitats» a l’equip per ocupar el seu lloc. En aquest sentit, una de les opcions que pren força és la titularitat de Ramon Terrats per fer parella amb Aleix al mig del camp. Tot i que no és l’única: també pot quedar-se Aleix sol de pivot o que entri Yangel Herrera. El migcampista veneçola, que avui compleix 25 anys, no juga des d’abans de l’aturada pel Mundial arran de la ruptura muscular al soli que va patir el passat mes de novembre.

Deixant de banda les incògnites al mig del camp, on segur que no hi haurà dubtes és a la porteria. Paulo Gazzaniga no es mou d’allà com tampoc ho faran Arnau Martínez i Miguel Gutiérrez als laterals ni Santi Bueno i David López de l’eix de la defensa. Míchel disposarà de molts més recursos en la zona d’atac, caldrà veure si repeteix l’experiment de Yan Couto per davant d’Arnau a la banda dreta o bé canvia una mica el plantejament. Taty Castellanos es mantindrà com a principal referència ofensiva, sobretot després de marcar la setmana passada contra el Rayo i igualar Cristhian Stuani com a màxims realitzadors de l’equip amb 4 gols cadascun. El davanter uruguaià serà un dels altres atractius del partit i ja sap què és foradar la porteria a Cornellà (va fer un doblet la temporada 2018-19) en un ambient d’allò més calent amb motiu del derbi.

A banda de Romeu, seran baixa per lesió Juanpe Ramírez, Ibrahima Kébé, Javi Hernández i Reinier Jesus. És un bon moment per demostrar per què als últims partits el Girona ha merescut més.