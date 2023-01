No hauria sigut justa, la derrota. El Girona, que s'ha avançat amb un gol de Toni Villa, no ha tancat el partit quan ho podia haver fet perquè el tenia controlat; i l'Espanyol, amb més ofici i malícia, ho ha posat tot cap per avall, capgirant el marcador, gràcies als gols de Puado i Joselu. Quan els gironins marxaven amb l'orgull intacte per haver disputat un gran partit, però amb les mans buides, ha emergit Yangel Herrera per posar una mica d'objectivitat.

Per què el Girona no juga cada setmana a Cornellà?, pensaven els seguidors gironins, segons després de celebrar el golàs de Toni Villa, passada la mitja hora, amb el qual l'equip de Míchel ha arrodonit una primera part fantàstica. 45 minuts en què gairebé no hi ha hagut fissures. Tres quarts d'hora en què Terrats ha fet oblidar Oriol Romeu. Un període en què l'Espanyol i el Girona han recordat perquè, sovint, no es poden ni veure. Uns, perquè la història els fa millors, però cada cop que els visita el seu rival, no estan a l'altura. Els altres, perquè quan alcen la veu els incomoda rebre com a resposta que ells no la poden aixecar, que no són ningú i no tenen currículum.

En els derbis, però, no hi ha lògica possible que mantingui un guió preestablert. Passa el que ha de passar, i punt. I a Cornellà, el que sempre passava és que guanyava el Girona, que hi continua invicte i ha presumit amb la seva imatge i la seva senyera, recordant-li a tothom que és un club català, perquè ningú no s'oblidi. Quan els gironins han trepitjat tres quarts de camp, han espantat tothom. Quina posada en escena tan meravellosa! El gol l'ha fet Villa, però abans ja haurien pogut marcar Castellanos en una rematada rebutjada per Álvaro i Riquelme amb una pilota al pal desviada pel mateix porter. El madrileny, juganer, ha fet el que ha volgut durant molts minuts.

L'Espanyol, una centrada de Braithwaite i una rematada de Joselu. Bé Gazzaniga, atent a les dues. A la segona part, però, la història ha sigut diferent: només començar, Puado, que acabava d'entrar, aprofitant un embolic en una jugada d'estratègia, ha enviat la bola a la xarxa. El partit s'ha empatat, ha embogit i s'ha decantat molt de pressa per als locals, empesos per uns decibels que a la primera part no han existit. Tothom estava mut, a la grada, fins que han marcat.

El Girona ha pogut fer el segon, però Álvaro ha mantingut el tipus en un cop de cap de Riquelme que mereixia el gol. Ha fallat l'execució, però la jugada ha estat fidel a la forma de jugar que Míchel inculca als seus futbolistes: buscant espais amb voracitat, consentint la pilota, anant a buscar la porteria contrària sota una manera de fer molt concreta, molt bonica a ulls dels espectadors. Els resultats posen a tothom al seu lloc, però que bé que juga el Girona.

Ha estat Joselu, quan els de Míchel semblaven haver aturat l'allau ofensiva blanc-i-blava, que ha estat a punt d'estripar els plans del Girona, anticipant-se a David López en la rematada. Sort que Yangel Herrera, a falta de cinc minuts, s'ha aixecat sol a l'interior de l'àrea per empènyer una centrada de Couto. No ha estat un derbi per perdre. Amb el 2-2, el Girona, que porta sis jornades sense perdre, es manté quatre punts per damunt del descens, una zona que ara ocupa l'Espanyol.

Així hem viscut el partit al detall amb el minut a minut: