La intensitat amb la qual juga el Taty Castellanos, tan agraïda a ulls de l’entrenador, dels companys i del públic, també té conseqüències. El davanter argentí va veure la cinquena groga de la temporada després d’una dura entrada sobre Sergi Gómez, que intentava sortir amb la pilota controlada i de sobte es va veure escombrat pel futbolista del Girona. Castellanos, doncs, descansarà en la visita del Sevilla de dissabte vinent a Montilivi. Qui sap si per fi serà el moment en què Míchel Sánchez posi d’inici a Cristhian Stuani, que aquesta temporada ha canviat el seu rol: d’insubstituïble sempre que ha estat bé en la seva etapa daurada al club blanc-i-vermell, ha passat a un discret segon pla; cridat, això sí, per agitar els partits en els darrers minuts. Generalment, quan les coses no van com s’espera. La groga no condicionar l’ímpetu del Taty Castellanos, tot un corcó per als contraris a causa de la seva eficiència en l’enèrgica pressió que fa, setmana sí setmana també. El ‘9’ del Girona no té miraments en l’esforç, buidant-se en tot moment sigui quin sigui el resultat. Abans havia vist targetes contra el Getafe, Mallorca, Reial Societat i Cadis. Castellanos va ser substituït per Stuani, quan faltaven uns vint minuts per acabar el duel. L’argentí estava en ratxa, però ahir no va veure porteria. L’honor va recaure en Toni Villa i Yangel Herrera, que encara no s’havien estrenat amb la samarreta blanc-i-vermella. Van escollir una gran nit. De mantenir la porteria a zero, ja en parlarem un altre dia.