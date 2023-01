el derbi, en imatges. L’Espanyol i el Girona empaten a l’RCDE Stadium. 1 David López lluita una pilota amb Óscar Gil en una acció del partit. F

2 Aficionats donen suport a l’equip davant l’Espanyol. F

3 Taty Castellanos salta en una jugada aèria amb Calero. F

Míchel Sánchez no va marxar gaire satisfet amb l’empat a l’RCDE Stadium. Tota la feina ben feta de la primera part es va deixar escapar a la segona, i això no va agradar-li gens. Sobretot, perquè el Girona no va tenir el control de la situació.

El tècnic va valorar el partit així: «Volíem que l’Espanyol no tingués transició i acumular molta gent per dins per després acabar per fora. Ho hem fet perfecte a la primera part, però a la segona no. Hem arribat moltíssims cops, però hem tirat 12 cops igual que ells. No hem finalitzat les jugades. Quan arribem, hem de fer mal. Hem estat bé fins a l’1-1. Hem regalat el 2-1 i estic molt enfadat. Samu no pot regalar aquestes pilotes. Hem empatat, però no m’agrada llançar la moneda a l’aire. No pots marcar dos gols a cada partit i que siguin empats. Hem de canviar-ho. Si arribem 25 cops, hem de tirar 25 cops i no 10. No estic satisfet. Marxo trist»

Míchel va insistir quen«hem guanyat un punt»: «Hem estat per darrere el marcador. El rival fa moltes coses bé. Pensem que quan ho fem bé serveix, però el que serveix són les àrees. No ens dona en aquesta categoria si continuem marcant dos gols i no guanyem».

Alhora, va valorar el partit de Terrats, titular ahir a Cornellà en el lloc d’Oriol Romeu: «Ha fet un partit molt seriós. El que li hem demanat. L’hem canviat perquè ha baixat una miqueta físicament, però per mi ha estat molt bé». I el d’Arnau: «La primera part ha funcionat molt bé. Arnau té molt talent. El volíem per a la transició defensiva, pot ser un jugador que defensa els espais per fora. Ha fet una molt bona primera part i a la segona ha estat bé però sense pilota hem patit més. Potser hauria d’haver fet el canvi de Yan abans per protegir la banda dreta, però com volia buscar la victòria he posat els millors per dins».

A més a més, va referir-se al gest de Yangel Herrera, exjugador de l’Espanyol, quan va marcar. «No ho he vist. És un noi que està agraït pel seu pas per l’Espanyol i té una gran relació amb Diego. No crec que fos una falta de respecte». Igual que el veneçolà, va parlar dels altres expericos: «Bernardo, Stuani, David i Yangel van estar aquí. Ramon també ho sent. Tots estaven preparats, no feia falta parlar gaire amb ells. Era un partit especial, però amb jugadors com ells és súper fàcil la preparació».