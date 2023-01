La targeta groga que va veure Oriol Romeu dijous passat a la segona part del partit contra el Rayo Vallecano a Montilivi va fer que ahir el d’Ulldecona no pogués jugar, sancionat per acumulació d’amonestacions. La seva baixa suposava un problema dels grossos per al Girona perquè Romeu no s’havia perdut encara cap partit de Lliga des que va arribar a l’equip. Míchel ja havia avisat que no tenia cap dubte que qui sortís en el seu lloc competiria i compliria i que tenia dies per decidir-se. A l’hora de la veritat, el tècnic va decantar-se per Ramon Terrats, en una decisió, es podria lògica. El barceloní és l’únic migcampista de caire més defensiu que li queda a la plantilla. I és que qualsevol altre alternativa que no fos Terrats hauria estat un invent. Els altres candidats eren Yangel Herrera, David López o bé retocar tot el mig del camp endarrerint Aleix Garcia i acompanyant-lo d’altres peces com Samu Saiz o Yangel Herrera.

D‘altra banda, a la convocatòria del Girona pel partit no hi va entrar Óscar Ureña. L’extrem figuerenc, habitual a les llistes del primer equip tota la temporada, és un dels jugadors que podria canviar d’aires, cedit, aquest mercat d’hivern.