El zero a la porteria encara es resisteix

L’empat de dissabte a l’RCDE Stadium (2-2) no va deixar gens satisfet al Girona, malgrat continuar-hi invicte. Així ho va manifestar Míchel Sánchez en el postpartit. El tècnic va fer autocrítica per haver perdut el control d’un duel que es dominava 0-1 a la primera part i que, per badades en moments puntuals, es podria haver escapat ja que l’Espanyol va arribar a remuntar-lo 2-1. Al final Yangel Herrera va fer justícia marcant el 2-2, però això no treu que, per mèrits, el botí hauria d’haver estat més gros.

«No pot ser que marquem dos gols per partit i no guanyem, en aquesta categoria no ens dona si continuem així», va dir Míchel. El tècnic es referia als empats davant l’Espanyol i Rayo (2-2), tot i que el missatge anava més enllà perquè l’equip encara no ha estat mai capaç de deixar la porteria a zero en tot el que portem de temporada. Ni a la Lliga ni a la Copa, havent tingut la seva oportunitat els tres porters de la plantilla: Juan Carlos Martín, Paulo Gazzaniga -titular- i Toni Fuidias.

El Girona és un dels dos equips de LaLiga que no ha fet cap clean sheet. L’altre és l’Elx, cuer de la categoria. El cas dels de Míchel és completament diferent perquè tenen una posició força còmoda, a quatre punts del descens, però sí que haurien de millorar en aquest aspecte per curar-se en salut. Deia l’entrenador també que l’objectiu és aconseguir posar positiu el balanç de gols a favor i en contra. Aquesta jornada es manté en negatiu, -2, ja que l’equip ha marcat 24 gols i n’ha encaixat 26. El partit que més va penalitzar-lo va ser contra la Reial Societat (3-5) en què, tot i fer tres dianes, el rival n’hi va colar cinc. S’hi afegeix la visita a Almeria (3-2), amb tres, on la reacció va arribar massa tard.

No obstant això, el Girona no és, ni de bon tros, l’equip que menys cops ha vist porteria. N’han marcat menys els equips que té per sobre a la classificació -excepte Athletic, que també n’ha fet 24, i el Barça i el Madrid que, amb 34 i 36, respectivament, mengen a part. Tampoc és el que més gols en contra ha rebut. El conjunt blanc-i-vermell se situa quart en aquest rànquing per darrere Elx (34), Cadis (27) i Celta (27). Per la qual cosa els seus números no són dolents.

L’equip ha fet un pas endavant en els darrers mesos i ha millorat exponencialment, cosa que li ha permès escalar posicions a la taula. Dissabte vinent hi haurà una nova oportunitat per traduir les bones sensacions en resultats. El Sevilla arribarà a Montilivi necessitat de punts, en haver-se complicat la vida de mala manera des del principi de curs i trobar-se lluitant per la permanència. Ahir va sortir del descens amb una victòria contra el Getafe (2-1).