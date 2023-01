El dia més esperat segueix sense data

Tot just ahir LaLiga donava a conèixer els horaris de la jornada 18. El Girona visitarà el Vila-real a l’estadi de la Ceràmica el pròxim diumenge 22 de gener a les 14.00 hores, mentre que el partit contra el Barça continua en l’aire. Se sap des de principi de temporada que serà el cap de setmana del 28-29 d’aquest mes, però res més. I això que és un dels dies més esperats a Montilivi. Moltíssims aficionats, a part de la gran quantitat de culers que viuen a les comarques gironines, fa mesos que tenen el derbi marcat en vermell al calendari i estan creuant els dits perquè quan el dia sigui oficial puguin compaginar-s’ho per anar-hi. Sobretot, perquè pels que també són amants del bàsquet el dissabte 28 a les 20.45 hores hi ha una cita a Fontajau amb la visita també del Barça a l’equip d’Aíto García Reneses.

Ara farà quatre anys de l’últim cop que el Barça va venir a Montilivi, el passat 27 de gener de 2019. Aleshores, un total de 14.021 espectadors van assistir a l’estadi blanc-i-vermell per presenciar el partit i es va aconseguir un rècord que el Madrid tornaria a superar només quatre dies després amb 14.158 persones a les grades. Enguany aquesta xifra es mantindrà perquè l’aforament, tot i que s’ha ampliat amb motiu de l’ascens, ha passat a ser de gairebé 14.000 aficionats.

Aquell Girona-Barça (0-2), amb Nélson Semedo i Leo Messi com a golejadors, va deixar una de les dos millors entrades a Montilivi de tots els temps, en un derbi que inicialment s’havia de disputar a Miami. L’entitat presidida per Javier Tebas volia portar LaLiga als Estats Units, però davant la renúncia del club blaugrana els gironins no van tenir cap més remei que acceptar-ho mostrant el seu respecte envers la posició dels blaugranes tot i no veure amb mals ulls la possibilitat de creuar fronteres.

Aquesta vegada ja no hi haurà Messi, que va fer les maletes cap a París l’estiu de 2021, i per bona o mala sort tampoc hi haurà Robert Lewandowski. La nova estrella del Barça està sancionat durant tres partits i el partit davant els de Míchel Sánchez serà l’últim que es perdrà. Tot i així, l’espectacle de futbol entre el tècnic blanc-i-vermell i Xavi Hernández està assegurat. Les entrades no es posaran a la venda fins que no hi hagin data i hora confirmades. Per anar bé logísticament, LaLiga no hauria de trigar en fer-les oficials.