Arnau: Un pivot inesperat

La cinquena targeta groga de la temporada i conseqüent sanció d’Oriol Romeu la setmana passada va generar molts dubtes a l’entorn sobre qui havia de ser l’encarregat de suplir-lo a Cornellà. Míchel tenia clar que el substitut natural havia de ser Ramon Terrats, l’únic pivot específic de caràcter més defensiu disponible. El barceloní, efectivament, va ser l’escollit i va complir amb nota, però el tècnic va embolicar-lo amb una variant sorprenent i nova que va funcionar durant força minuts: Arnau Martínez. Més d’un aficionat gironí es preguntava dissabte què hi feia el de Premià de Dalt fora del lateral i tant al mig. I és que Arnau va actuar en la posició de 6 al costat de Terrats i per davant de la línia de tres que formaven David López, Bueno i Miguel Gutiérrez. El resultat de l’invent de Míchel va ser positiu, sobretot, a la primera part, però no tant a la represa, quan el joc del Girona no va ser tan fluid, com va reconèixer el tècnic al final del partit. Superat l’examen de dissabte passat, qui sap si el maresmenc es pot convertir en una alternativa més per a reforçar el mig del camp.

El «talent» d’Arnau va fer que Míchel no s’ho pensés a l’hora de situar-lo al costat de Terrats en un doble doble pivot per darrere d’Aleix Garcia i Iván Martín. Un 3-2-4-1 que va funcionar d’allò més bé a la primera part. «Més que per la sortida de pilota, el volíem allà per les transicions defensives. Amb molta gent per dins, si som capaços de dur la pilota a fora i enfonsar el rival, ell pot doblar i generar un tres per dos per banda i alhora defensar molt bé els espais de dins. Ho fa perfecte, perquè ho entén», explicava Míchel al final del partit. A més a més, que Melamed, l’extrem blanc-i-blau, té més tendència a anar més pel mig que no pas enganxar-se a la banda, això beneficiava Arnau. A la segona part, Míchel va reconèixer que s’havia plantejat fer entrar Couto abans per tenir més profunditat per la banda, però que va estimar-se més continuar insistint pel mig amb Samu Saiz, Iván Martín, Terrats, Aleix Garcia i, també Arnau. Amb Oriol Romeu disponible per dissabte contra el Sevilla (1/4 de 5), Míchel hauria de recuperar el mig del camp habitual, amb l’ex del Southampton a l’eix i Aleix Garcia i, en principi, Iván Martín per davant. L’opció de Terrats en un dels interiors tampoc s’hauria de descartar mentre que Arnau hauria de tornar al lateral dret. Mentrestant, el Sevilla comença a preparar el partit de dissabte a Montilivi amb la confiança que li va donar la primera victòria del curs al Sánchez Pizjuán contra el Getafe (2-1). Sampaoli tenia les baixes pel partit contra els madrilenys de Montiel, Delaney, Marcao, Carmona, Papu Gómez i Telles. En aquest sentit, els andalusos recuperaran pel duel contra el Girona Montiel i Carmona, un cop complerta la sanció. La resta, amb problemes físics, difícilment hi seran. Mentrestant, Míchel, que va recuperar Bernardo Espinosa a Cornellà, tindrà les baixes per lesió de Reinier, Juanpe, Kébé i Javi Hernández, a més a més de la de Taty Castellanos. L’argentí va veure la cinquena groga contra l’Espanyol i haurà de complir sanció.