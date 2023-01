El palamosí Álvaro Rodríguez va incorporar-se ahir a la selecció uruguaiana sub20 per començar el Sud-americà de la categoria que es disputarà a Colòmbia. El davanter del Castella, que va debutar la setmana passada amb el primer equip del Reial Madrid a la Copa a Cáceres, ha triat jugar amb la selecció uruguaiana malgrat que en categories inferiors havia anat amb l’espanyola. Amb 18 anys i encara en edat juvenil, Álvaro Rodríguez és un dels projectes més ferms del planter blanc i, de fet, ja és un habitual als entrenaments de Carlo Ancelotti. Format al Global Palamós i al Sàbat, el Madrid el va fitxar del Girona ara fa dos estius. Això sí, el conjunt de Montilivi va incloure un seguit de clàusules per objectius per les quals cobrarà si el palamosí els assoleix. Per debutar l’altre dia a Cáceres, el Girona no cobrarà res; per contra, sí que ho farà si Álvaro Rodríguez va acumulant partits i arriba a xifres rodones com per exemple, cinc o deu, entre altes. Renovat fins al 2027 i amb una clàusula de 50 milions d’euros. Aquesta temporada, Álvaro, que és el fill de l’exdavanter del Palamós (88-90) Coquito Rodríguez, ja suma cinc gols en quinze partits a Primera Federació amb el Castella que dirigeix l’exjugador, Raúl González. Un bon campionat Sud-americà aquest mes podria revalorar encara més el seu catxet.