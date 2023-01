Stuani, el setè amb més partits a la LFP

Cristhian Stuani continua fent passos endavant en la llista de registres històrics del Girona al futbol professional. El davanter uruguaià, amb la seva presència els darrers minuts en el partit que el conjunt gironí va disputar dissabte a Cornellà-El Prat, va jugar el seu partit 192 vestint la samarreta blanc-i-vermella. Aquest fet el fa escalar fins a la setena posició de jugadors amb més partits del club en categoria professional, superant Jonás Ramalho, que va saltar al terreny de joc 191 vegades. Stuani, que afronta la sisena temporada al club, també és el màxim golejador de la seva història amb 111 gols, 112 comptant aquell que va marcar en la Supercopa de Catalunya.

El podi d’honor l’encapçala el gironí Àlex Granell, capità de l’equip en la seva primera aventura a la Primera Divisió. El rècord de Granell va quedar establert en 233 partits, després de superar una marca que semblava imbatible: la de Migue González, autor del gran gol que va dur el Girona al futbol professional el 2008. Migue va disputar 222 partits en categories professionals, els mateixos amb els quals s’ha quedat Borja García, que encara és a la plantilla i a qui una inoportuna lesió li ha impedit, per al moment, continuar fent història a Montilivi. La darrera actuació de Borja, però, també és recordada: un gol a Ipurua en la tornada de les semifinals del play-off d’ascens a l’elit, va posar la primera pedra de la gran remuntada del Girona, que va acabar superant en la ronda següent el Tenerife.

Sortint del podi, trobem en quarta posició un home que també figura actualment al vestidor. El central canari Juanpe Ramírez ha jugat 213 partits amb el Girona i comparteix honor, amb Borja García, d’haver sigut els dos únics futbolistes del club en viure els ascensos a la màxima categoria en primera persona. En cinquena posició hi ha Pere Pons, amb 210 partits. Pons va integrar un mig del camp 100% gironí, juntament amb l’esmentat Àlex Granell i Eloi Amagat, ara a l’Olot.

La sisena posició, és a dir, el pròxim objectiu de Cristhian Stuani, és ocupada per un altre futbolista molt estimat a terres gironines. Aday Benítez, integrant d’una fornada única que va provar l’èxit per primera vegada, va situar-se en 199 partits. Stuani, un home de reptes, ja el té entre cella i cella i si no passa res, té temps de sobres per atrapar-lo. De fet, la sanció de Castellanos hauria de provocar la seva titularitat aquest cap de setmana en la visita del Sevilla a l’estadi.

L’uruguaià ha superat Ramalho, un defensaque va estar al club en diverses temporades i èpoques i que va destacar per la seva regularitat i competitivitat fos quina fos la posició que ocupés a la gespa. Més enrere queden Jandro Castro, amb 175 duels, i José Martínez, amb 165, que tanquen el top-10. Jandro i José van ser dos futbolistes que van enamorar l’afició pel seu talent i compromís, en una etapa en què el Girona no era el Girona que avui dia coneixem. Jandro, ja a Segona, va contribuir a l’estabilitat del club en categories professionals; mentre que José va ser un dels líders de la plantilla que va aconseguir dos ascensos seguits fins a arribar a Segona.

Stuani, líder a Primera

La classificació que sí que lidera Cristhian Stuani és la de ser el futbolista que més vegades ha defensat la samarreta del Girona a la Primera Divisió. L’uruguaià ha estat en les tres temporades que els de Montilivi han completat a la màxima categoria. Stuani, part fonamental de tot, va sumar dissabte el seu partit 77. El segueix Juanpe Ramírez, amb 75 i Bernardo Espinosa, amb 73. Tots tres poden ampliar els seus registres aquesta temporada.

En el quart lloc, Cristian Portu segur que no podrà augmentar els 71 partits que porta. Un menys, 70, ha jugat Borja García, que és a la cinquena posició. I sisè és Aleix García, amb 67. La situació del d’Ulldecona ha canviat radicalment respecte a la seva primera experiència en forma de cessió, amb Machín i Eusebio.

A partir d’aquí i fins al final de les deu primeres posicions, hi trobem noms que ja no són al Girona. Setè és Granell amb 66, vuité és Pere Pons amb 65 i novè és el porter del Sevilla, Bounou, que visitarà Montilivi aquest cap de setmana, amb 62. Tanca el podi Jonás Ramalho, amb 48. De l’actual plantilla també destaca més avall Valery, que n’ha jugat 28.