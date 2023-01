El jugador del Girona, Toni Villa, va estrenar-se com a golejador amb l’equip de Míchel el dissabte passat a Cornellà-El Prat (2-2). Aquesta és la primera temporada a Montilivi de l’exjugador del Valladolid, que, de mica en mica, s’ha anat consolidant en l’onze titular. Després de tota una vida a Pucela, el migcampista està cada cop més adaptat a Catalunya.

ESTRENA GOLEJADORA

«Diuen que fer el primer gol és el més difícil. No destaco pels meus números golejadors, però marcar sempre dona una empenta i és positiu»

PES A L’EQUIP

«Les últimes jornades estic participant força, com a titular. Em sento bé, no només pel gol de l’altre dia contra l’Espanyol, sinó per la participació en l’equip. Estic demostrant les meves virtuts i la progressió està sent bona».

RENDIMENT COL·LECTIU

«L’escalada de l’equip a la Lliga està sent l'adequada. De fet, estem mereixent més punts dels que tenim. Portem sis jornades sense perdre, que és molt difícil de fer. I la nostra idea és mirar el més amunt possible, però amb humilitat. Sobretot, hem de millorar detalls que ara mateix provoquen que se’ns escapin punts».

EFECTIVITAT

«No hem de semblar superiors, hem de ser-ho. I per això cal millorar aquests detalls dels quals parlava. De quina manera? Competint cada pilota, perquè és una tasca de tot el grup. Si encaixem gol, és cosa de tots: des de com ens movem, a les ajudes entre els uns i els altres. Intentem ser generosos en l’esforç i esperem que aviat no només siguem millors al camp pel que fa a domini i possessions, sinó que ho demostrem i això es tradueixi en els resultats amb victòries».

POSICIÓ

«No m’importa el lloc al qual jugui. Durant gairebé tota la meva trajectòria ho he fet a l’esquerra i ara l’equip té molta competència a la dreta. Però, en el fons, qualsevol lloc del camp té molts candidats. El que vull és jugar el màxim de temps possible i poder fer el que em demani l’entrenador. Míchel proposa unes coses segons els partits i les característiques dels rivals i a partir d’aquí, t’exigeix certes coses i et posa on creu que podràs potenciar millor el teu rendiment».

CALENDARI

«Ens venen tres rivals, Sevilla, Vila-real i Barça, que Déu n’hi do, però hem d’anar partit a partit, com diu Simeone. Els tres punts contra el Sevilla són molt importants. Ja sabem quina capacitat tenen, però també hem demostrat que podem competir contra qualsevol. Quants punts voldríem tenir al final de la primera volta? No em mullaré amb una xifra, ja ho anirem veient».

SEVILLA

«Ocupa una posició bastant per sota de les seves possibilitats reals. Si mires la seva plantilla, és de Lliga de Campions. Han tingut una mala dinàmica i, un cop et poses en aquells llocs, és complicat sortir-ne. Però estic convençut que ho faran perquè estan entre els sis millors equips de la Lliga, al meu gust».