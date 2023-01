Un gol de Yangel Herrera al minut 88 ha servit perquè el Girona superi el Sevilla (2-1), en un partit vibrant que no s’ha decidit fins al final. El veneçolà ha aparegut, com a Cornellà-El Prat, i ha permés que l’equip de Míchel estableixi un nou registre d’imbatibilitat a Primera: amb aquesta, ja són set jornades sense perdre. I s’allunya provisionalment sis punts del descens.

El Girona s’ha fet un fart de fallar ocasions en un inici trepidant i ple d’intensitat, d’aquells que agraden a Montilivi. Stuani n’ha tingut dues; Aleix Garcia i Oriol Romeu, una cadascun; a la qual cal sumar una picadeta d’Iván Martín que ha llepat el travesser, però entre el desencert i Bounou han evitat el que hauria sigut just: que els gironins s’avancessin. Això no ha passat i ho ha aprofitat el Sevilla, que ha rematat a gol en un cop de cap de Nianzou molt mal defensat i que no ha fet res més en el que quedava de primera part.

Stuani, però, s’ha espolsat les ocasions fallades, obrint de nou el partit gràcies a una assistència de Villa, que li ha deixat l’empat pràcticament fet. Per si no hi hagués prou contratemps, David López s’ha lesionat i ha hagut d’abandonar el terreny de joc. El Sevilla hauria pogut decantar el partit en una ocasió de Rafa Mir, però ha sigut Yangel Herrera qui, com la setmana passada, ha provocat el deliri del Girona.

