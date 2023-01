La baixa per sanció de Taty Castellanos serà coberta per Cristhian Stuani aquesta tarda contra el Sevilla i això farà que el Girona canviï una mica la manera d’atacar. Míchel alertava ahir del perill del Sevilla, un «equiparro fet per estar a Europa». Tot i això, res espanta el tècnic madrileny que assegura que té l’objectiu de sumar els 12 punts possibles contra Sevilla, Vila-real, Barça i València, els quatre següents partits. Alhora, Míchel, vol celebrar avui superar el sostre de jornades invicte a Primera amb una victòria.

«El Sevilla és un equiparro. L’objectiu a principi de temporada és ser a Europa. Ara estan bé i han sumat quatre punts de sis possibles. Té jugadors molt bons i serà un partit molt complicat. Amb Sampaoli és un equip molt vertical amb pressió alta a dalt. Serà un partit obert i ens caldrà controlar molt bé la pilota i les transicions que puguin fer ells». «Ell i Castellanos són jugadors diferents i l’equip haurà de fer coses diferents. Stuani és un davanter més d’àrea capaç de controlar molt bé les situacions en punts de rematada. Ho hem entrenat. Tot i això, fa una temporada i mitja que treballem amb ell i sap exactament què ha de fer. No em preocupa gens». «És un partit molt complicat pel nivell de la plantilla del Sevilla. Nosaltres som un equip que vol la pilota i ser protagonista. Intentarem fer-ho». «El més important són els punts. M’estimaria més haver guanyat quatre partits i perdut dos perquè a la classificació estaríem més bé. Tot i això, ens motiva i engresca poder guanyar demà per signar la millora ratxa de jornades a Primera». «Hem de pensar en el partit a partit. Podem sumar els dotze punts següents i, de fet, és el meu objectiu, conscient que la dificultat serà màxima. No hi renuncio. Amb la nostra afició, hem de ser capaços de guanyar demà. Ja tindrem temps de pensar en el següent». «Riquelme i Villa estan bé, sí, però Valery i Couto quan juguen també ho fan bé. Iván Martín també pot fer-ho partint de la dreta cap a dins. Tenim moltes variants». «Està molt bé. Fa un parell de setmanes que ja és al seu nivell, però necessita jugar. Sap que la competició és la que és i jo he de mirar pel millor de l’equip cada moment. És un jugador que ens donarà moltes alegries d’aquí a final de temporada». «Manu està bé. Fa dies que no juga però entrena molt bé i estem contents amb la seva actitud i professionalitat. Ha d’esperar el seu moment. Si hi haurà sortides o entrades? Això és cosa de Quique Cárcel. Ara mateixa la porta està tancada, però el mercat dictarà sentència». «S’ha entrenat amb nosaltres, però sí que hi ha la possibilitat que se’n vagi aquest mercat d’hivern. Em preocupa que ell estigui bé i que la decisió sigui la millor per a ell i pel club» (des del Cartagena han admés l’interés per incorporar-lo cedit).