Avui Míchel sí que somreia després del partit del Girona. La remuntada d'aquesta tarda contra el Sevilla a Montilivi (2-1) ha deixat molt feliç a l'entrenador que, més enllà de la importància de la victòria, es queda amb el gran rendiment de l'equip. Segons ha comentat, l'única nota negativa ha estat la lesió de David López perquè «fa mala pinta».

LA VICTÒRIA

«La realitat és que estic súper feliç pel rendiment de l’equip, més enllà del resultat que crec que és just. L’equip ha fet un partidàs, xutant, incomodant a un rival com el Sevilla… En el seu gol han fet una bona estratègia i l’hem defensat com hem pogut. Però després no ens hem arronsat. Me n’alegro molt pels jugadors i per l’afició. Mereixíem marxar contents pel nivell de joc que estem oferint».

EL FITXATGE DE VIKTOR TSYGANKOV

«No sé res».

LA CLASSIFICACIÓ

«No ens treu cap pes de sobre. Hem d’anar molt a poc a poc i amb els peus a terra. La meva sensació és que hem competit a tots els partits. Aquest equip pot guanyar a qualsevol, però seguim encaixant. Hem de seguir ajustant i millorant. La plantilla que tinc és molt bona i tinc confiança en ella. El dia a dia em demostra que el que fem ha de donar resultats. Estem en el bon camí».

LA LESIÓ DE DAVID LÓPEZ

«Fa mala pinta. És l’únic punt negatiu. Crec que té una ruptura musucular. El podem perdre per temps. És una baixa molt important».

LA RATXA A PRIMERA DIVISIÓ

«És un rècord especial i maco. Intentarem allargar-lo. El més important és el treball de l’equip. No es pot destacar a ningú contra un equip que juga bé i està fet per estar més amunt. No és fàcil que se’t posi per sobre el marcador i continuar amb la mateixa dinàmica».

YANGEL HERRERA

«Yangel no és més protagonista perquè els metges tenen un treball físic i s'ha d’anar a poc a poc pels problemes de lesions que ha tingut. És indispensable per nosaltres, diferencial en aquesta categoria i ho està sent. Volem que doni la seva millor versió més de 30 minuts. Treballem per això. Ens eleva moltíssim el nivell de la plantilla».