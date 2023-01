Stuani és l’arma del Girona per sorprendre el Sevilla

Les bones sensacions han acompanyat el Girona d’ençà de la represa de la competició després del Mundial. Fidel a la seva filosofia, l’equip ha ofert grans minuts de joc contra el Rayo a Montilivi i també, sobretot, dissabte passat a Cornellà. Tanmateix, el balanç d’aquests dos partits és de dos punts de sis possibles. La sèrie ha permès el Girona igualar la ratxa de sis jornades sense perdre, la millor del club a la categoria sí, però no s’hi val a badar perquè aquest ambient de calma i confiança es pot transformar tranquil·lament en un de diametralment antagònic si l’equip no és capaç de sumar alguna victòria en els pròxims partits. El calendari fa pujada començant per avui amb la visita d’un Sevilla adormit que ja s’està despertant i seguint amb els duels contra Vila-real, Barça i València. «Hem de pensar en el Sevilla i prou. Després, la dificultat serà màxima, però no renuncio a sumar els 12 punts», avisava ahir Míchel. Sense el Taty Castellanos, sancionat per acumulació de targetes grogues, Cristhian Stuani serà l’home més avançat dels gironins avui. Amb l’uruguaià, d’un perfil més estàtic i rematador que l’argentí, l’equip haurà de variar la manera d’atacar. Res que no sàpiga fer ni que hagi treballat durant tota la setmana. El retorn d’Oriol Romeu, un cop complerta la sanció, és la gran novetat d’un Girona que no pot comptar amb els lesionats Kébé, Reinier, Juanpe i Javi Hernández.

La superioritat aclaparadora mostrada contra l’Espanyol només va servir per sumar un punt i encara gràcies a Cornellà. El Girona té avui el repte d’aconseguir-ho davant un rival molt més potent. Un Sevilla cridat a lluitar per classificar-se per la Champions League, però que navega des del començament de Lliga per les posicions de baix de tot de la classisificació. El retorn de l’exporter blanc-i-vermell Yassine Bounou és un dels principals alicients d’un partit que en té molts més. Com ara veure a Montilivi el Cachete Montiel i Marcos Acuña, campions del Mundial de Qatar, Jesús Navas, campió del món a Sud-àfrica. Això sí, el més important és veure si el Girona és capaç de mantenir el ritme de joc i sotmetre un els millors equips de la Lliga. Fer-ho serà bon senyal. Tot i això, mancarà millorar el que va faltar a Cornellà: finalitzar més jugades. És a dir, xutar, xutar i xutar. Provar Bounou quan hi hagi l’oportunitat per tal, de retruc, d’evitar els ràpids contraatacs del Sevilla.

Romeu té el lloc garantit a l’onze i farà que Terrats torni a la banqueta. El retorn del pivot i l’entrada d’Stuani per Castellanos es preveuen com els dos únics canvis clars a l’onze. Amb Riquelme altre cop amb aquella espurna de fa uns mesos i Toni Villa alliberat amb el primer gol amb l’equip, Míchel té bona matèria primera on triar i remenar per a la mitjapunta. Valery Fernández i Couto hauran d’esperar. Pel mig, entre línies, el bon moment d’Iván Martín el fa intocable per davant d’un Samu Saiz, altre cop assenyalat dissabte passat per l’errada en el 2-1 de l’Espanyol.

Mentrestant, el Sevilla arribarà a Montilivi en línia ascendent després de l’aturada del Mundial. Els de Jorge Sampaoli han guanyat el Getafe (2-1) i empatat a Vigo (1-1) per aconseguir sortir de les posicions de descens. El tècnic argentí té una bona colla de baixes per lesió. D’entrada no seran a Montilivi Alex Telles, Marcao, Delaney, el Tecatito Corona ni el Papu Gómez, mentre que En-Nesyri i Carlos Álvarez seran dubte fins a darrera hora. Per la seva banda, Rekik tot just fa pocs dies que s’ha integrat a la feina amb el grup i no té ritme de competició encara. Loïc Badé, fitxat aquest mercat d’hivern procedent del Nottingham Forest, es perfila com a titular a l’eix de la defensa.