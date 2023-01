El do de transformar gols en punts

Yangel Herrera va arribar a l’estiu a Montilivi després que el Manchester City, finalment accedís a cedir-lo després d’uns quants intents fallits. Fi i potent alhora, Míchel de seguida se’n va enamorar. El veia com una peça d’allò més escaient perquè l’equip fes un salt de qualitat al mig del camp. Tot i que arrossegava una lesió de la temporada passada, eren tantes les ganes que tenia el tècnic de fer-lo jugar que potser es va precipitar i Herrera va trencar-se muscularment a la tercera jornada contra el Celta. Un cop recuperat va tornar a l’equip abans de tornar-se a lesionar a Elx. Després de l’aturada pel Mundial, el veneçolà ha fet net de la lesió, però Míchel, escarmentat, vol anar a poc a poc. Sense minuts contra el Rayo, va exercir del millor revulsiu possible davant l’Espanyol i el Sevilla, amb dos gols salvadors que han donat quatre punts a l’equip. Alhora, les dues dianes han convertit Herrera en un dels homes de moda del Girona.

Amb l’equip més rodat que al primer tram de Lliga, el veneçolà n’ha fet prou amb dues estonetes per exhibir una capacitat d’arribada extraordinària i que marca diferències. A Cornellà, entrant des del darrere, va rematar de cap una centrada de Couto des de la dreta a gol, mentre que dissabte contra el Sevilla, va batre Bounou amb una cullera espectacular després d’una bona pressió de Valery. Dos gols que han servit al Girona per sumar quatre punts i anar fent camí per allunyar-se de les posicions de descens. Alhora, han posat de manifest les qualitats d’un Herrera, a qui Míchel veu «diferencial». «Quan el vam fitxar consideràvem que havia de ser indispensable, molt important i diferencial a la categoria. Ho està sent», deia. Això sí, el tècnic revelava que Herrera està seguint un tractament marcat pels serveis mèdics per evitar més lesions o recaigudes i poder tenir més continuïtat a l’equip. «Si no és més protagonista és perquè els metges estan treballant el tema físic amb ell. Ve de dues lesions i ha d’anar a poc a poc», deia Míchel que confia que ben aviat, l’ex de l’Espanyol, Granada i Osca pugui completar un partit. «Volem que doni la seva millor versió més de seixanta minuts. Que en jugui noranta i tingui continuïtat», afegia el tècnic, que es rendia a la qualitat d’Herrera. «Ens eleva moltíssim el nivell».

Per la seva banda, el jugador assegurava dissabte després del partit que el gol contra el Sevilla li havia deixat «més bon regust de boca» que el de Cornellà perquè havia permès l’equip sumar la victòria. Amb el gol de dissabte, Herrera supera ja els que va fer la temporada passada amb l’Espanyol (1). Amb l’Osca (2018-19) no en va fer cap en mitja campanya, mentre que amb el Granada, el seu sostre a la Lliga van ser tres. Això sí, el curs 2020-21 va arribar als vuit sumant-hi els que va fer a l’Europa League.