El Girona FC ha comunicat aquest dilluns els preus de les entrades per al derbi contra el Barça que es jugarà a Montilivi el dissabte 28 de gener a les 16.15 hores. El club ha prioritzat l'adquisició d'entrades per als socis blanc-i-vermells que podran comprar dues entrades amb un 10% de descompte respecte del preu general. El Girona-Barça està inclòs en l'abonament i, per tant, els abonats podran accedir lliurement a la seva localitat sense cap càrrec addicional.

La venda d'entrades començarà aquest dimarts 17 de gener a partir de les 11 del matí. Els socis tindran prioritat per a comprar-les fins al 24 de gener. Un cop finalitzat aquest període preferent, el públic general podrà adquirir aquelles que hagin quedat disponibles a partir del mateix 24 de gener a les 11 del matí. La llista de preus és la següent: Preu General / Preu Socis TRIBUNA SUPERIOR 140,00 € / 126,00 € TRIBUNA INFERIOR 135,00 € / 121,50 € PREFERENT COBERT 120,00 € / 108,00 € PREFERENT CENTRAL 110,00 € / 99,00 € PREFERENT SUPERIOR 100,00 € / 90,00 € PREFERENT LATERAL 100,00 € / 90,00 € GOL LATERAL 85,00 € / 76,50 € GOL 75,00 € / 67,50 € 🔜 Entrades per al Girona FC 🆚 FC Barcelona a la venda a partir de demà



⏱ A partir de demà a les 11h

👥 Prioritat per a Socis fins el 24 de gener

🎟 2 entrades per Soci#GironaBarça — Girona FC (@GironaFC) 16 de enero de 2023