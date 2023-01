El Girona ha de fer lloc a Viktor Tsygankov i podria fer-n'hi en qüestió d'hores. De fet, avui mateix, si les negociacions entre el club i el Vila-real per la cessió de Ramon Terrats al seu filial arriben a bon port. De moment, la cosa està molt ben encaminada perquè el barceloní jugui amb els de la Plana en qualitat de cedit fins a final de temporada. Terrats hauria de passar la revisió mèdica avui mateix i la cessió inclourà una opció de compra per part del cub groguet. El Vila-real B que, com el Girona, té les 25 fitxes plenes, està pendent de donar sortida a algun jugador per poder inscriure Terrats. Un cop es confirmi, el Girona podrà fer el mateix amb Tsygankov. Al mateix temps, caldrà veure com es replanteja el mercat el Girona perquè Terrats era el recanvi natural de Romeu o Aleix Garcia i també un pedaç per fer de central.