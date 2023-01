El Girona ha obert aquest matí a les onze, exclusivament per als socis, la venda d'entrades per al partit contra el Barça del dissabte. El procés ha funcionat sense incidències tècniques llevat del temps d'espera per a poder entrar a comprar les entrades. El club, aquest cop, ha obert també les taquilles de l'estadi on ha habilitat "un servei d'ajuda a la compra". Això ha fet que una vintena de socis s'acostessin a Montilivi aquest matí. Alguns amb la idea equivocada que podrien comprar l'entrada física fent cua com tota la vida i d'altres amb el convenciment que el procés seria més ràpid. A l'hora de la veritat, el sistema de venda a l'estadi ha estat el mateix que el de casa amb un mòbil o un ordinador i, per tant el temps d'espera també. "És absurd venir a l'estadi. Es pot fer des de casa tranquil·lament. Un altre dia em quedaré i m'estalviaré la fred. És una pèrdua de temps", ha dit Jordi Arumí, el primer soci que ha aconseguit comprar una entrada. Eren 3/4 de 12, quaranta-cinc minuts després que s'obrís la venda.

Arumí ha estat el primer però abans alguns socis, tips de fer cua i de patir fred, i de veure com la cosa no s'agilitzava, han decidit anar-se'n cap a casa. Tot i això, algun ha tingut sort i ha pogut comprar la seva entrada amb el mòbil des de la mateixa cua.