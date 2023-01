Lligat Tsygankov, l’altre objectiu del Girona aquest mercat d’hivern és reforçar la reraguarda amb un central ràpid. En aquest sentit, un dels noms que tindria sobre la taula el club, segons el periodista italià Gianluca Di Marzio, és Alex Callens. El peruà, de 30 anys, va quedar lliure a finals de desembre del New York City i després d’una etapa de cinc temporades a l’equip nord-americà del City Group. Callens va fer el salt a la MLS al 2017 després d’una temporada i mitja al Numància, a Segona Divisió (39 partits i tres gols). Abans havia passat pel planter de la Reial Societat. Internacional peruà, disposa del passaport espanyol, per la qual cosa no ocuparia plaça d’extracomunitari. Callens (1’83 i 76 kg) és un central fort i agressiu i, el més important, ràpid. A més a més, va bé de cap i sol aportar força gols cada curs.

Desvinculat del New York City, amb qui va coincidir amb Castellanos i Herrera, Callens havia estat vinculat a Boca Junior fa unes setmanes.