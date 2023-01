Terrats té les maletes fetes per anar-se’n cedit al Vila-real B

Amb les vint-i-cinc fitxes del primer equip plenes, el Girona ha de fer lloc al vestidor a Viktor Tsygankov i és qüestió d’hores que n’hi trobi un. I és que el club ultima la cessió de Ramon Terrats al Vila-real B en una operació que acabarà amb el barceloní al filial groguet, de Segona Divisió, fins al 30 de juny. El préstec inclou una opció de compra per part del Vila-real. De moment, la cosa està molt ben encaminada perquè el barceloní jugui amb els de la Plana en qualitat de cedit fins a final de temporada. Terrats fins i tot va passar ahir a la tarda la revisió mèdica. El Vila-real B que, com el Girona, té les 25 fitxes plenes, està pendent de donar sortida a algun jugador per poder inscriure Terrats. Un cop es confirmi, el Girona podrà fer el mateix amb Tsygankov.

La imminent sortida de Terrats cap a terres castellonenques pot obrir un nou escenari de mercat per al Girona. Caldrà veure com es replanteja la situació el Girona que perd el recanvi natural de Romeu o Aleix Garcia i també una alternativa d’urgència, però solvent, per fer de central. Malgrat que els objectius de la direcció esportiva en aquest gener eren un davanter (Tsygankov) i un central ràpid, ara les preferències podrien variar o ampliar-se si el club mira de trobar un nou pivot. Perquè això passi, caldrà que hi hagi una, o dues, sortides més a la plantilla abans que no es tenqui el mercat d’hivern.

Terrats canviarà el blanc-i-vermell pel groc després de 56 partits amb el Girona, 10 dels quals a Primera, d’ençà que va debutar amb el primer equip el novembre del 2020 a Saragossa amb Francisco Rodríguez d’entrenador. A l’ombra de Romeu, Aleix Garcia i Herrera, el barceloní, que té contracte fins al 2024 i que a l’estiu va rebre una desena d’ofertes per sortir cedit, s’ha decidit a fer el pas per gaudir dels minuts que a Montilivi no tenia. Tot i això, va ser titular a un bon nivell fa quinze dies al camp de l’Espanyol (2-2). A Vila-real, a les ordres del barceloní Miguel Álvarez tindrà l’oportunitat de créixer encara més i tornar més fet.