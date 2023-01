Tsygankov El primer galàctic del Girona

Un cotxe amb matrícula ucraïnesa aparcat ben bé a davant de l’entrada de Montilivi ahir a primera hora del matí era signe prou evident que passaven coses a les oficines. Els socis atrevits que van desafiar la fred per mirar de comprar entrades a les taquilles comentaven la jugada. «Deu ser d’aquell noi nou que diuen que és tan bo». Efectivament. Al migdia, el Girona anunciava el fitxatge de l’extrem del Dinamo de Kiev, Viktor Tsygankov, pel que queda temporada i quatre més. El jugador ucraïnès, que dissabte passat ja es va deixar veure a la llotja de Montilivi durant el partit contra el Sevilla, va ser ahir a la Vinya on va conèixer els seus nous companys i va poder saludar el tècnic Míchel, el director esportiu Quique Cárcel i el president del Consell d’Administració, i soci de l’agència que el representa, Pere Guardiola. Aquest migdia serà presentat a Montilivi com a nou jugador blanc-i-vermell.

L’arribada de Tsygankov es pot considerar un fitxatge d’impacte per al Girona. El primer galàctic gairebé i qui sap si la demostració del salt endavant que té intenció de fer el club. En aquest sentit, el Dinamo de Kiev va revelar les xifres de l’operació. El Girona ha pagat cinc milions d’euros pel jugador i, a més a més, el 50% d’una futura venda serà per al conjunt ucraïnès. Unes condicions un pèl agosarades, potser, però que evidencien l’enorme confiança que hi ha a Montilivi amb el potencial del jugador. «L’entrenador em va dir que em veia aquí i que em volia. M‘ha dit que demà (per avui) ja m’entreni amb l’equip», deia en declaracions als mitjans del club. Internacional absolut 43 vegades amb Ucraïna, Tsygankov ha disputat 64 partits de competició europea entre Champions League i Europa League, en els quals ha fet 13 gols i 17 assistències. PSV Eindhoven, Sevilla, Milan i Porto, entre altres, eren alguns dels pretendents del jugador que acabava contracte el 30 de juny amb el Dinamo. El Girona, que ja hi tenia un acord a partir de l’estiu, ha decidit fer el pas i assegurar-se’l a partir de ja pagant cinc milions d’euros. «He vist els darrers partits de l’equip i han jugat increïblement. Ser aquí és el millor pas per mi ara. Vull créixer i millorar al Girona», deia. Caldrà veure ara quan s’incorpora als entrenaments i en quin estat físic està, perquè no juga un partit des del 30 de novembre, contra el Metalist. La lliga ucraïnesa està aturada pel recés d’hivern i no es reprèn fins al mes de març.

Tsygankov, de 25 anys, va debutar la temporada 2016-17 amb el primer equip del Dinamo amb 19. És nascut a Israel perquè el seu pare, també futbolista, va fer gran part de la seva carrera al país. El nou jugador del Girona no ocupa plaça d’extracomunitari perquè, com que és ucraïnès, té fitxa de comunitari B.