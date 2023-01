L’arribada de Viktor Tsygankov ha generat unes expectatives molt elevades al Girona, que comptarà amb el talent de l’exfutbolista del Dinamo de Kiev, el traspàs del qual s’ha tancat en cinc milions d’euros, molt per sota del seu valor real de mercat. Aquest migdia, acompanyat dels seus familiars, del president Delfí Geli i del director esportiu Quique Cárcel, ha tingut lloc la seva presentació a Montilivi.

SENSACIONS

«Estic molt feliç d’estar aquí, la gent m’ha rebut de meravella. Encara no he entrenat amb l’equip, però desitjo poder-ho fer aviat».

PER QUÈ EL GIRONA

«Em volien i la Lliga és una de les millors del planeta. Quique i Míchel em van explicar l’estil de joc i en Pere Guardiola em va vendre el projecte. He vist els dos darrers partits a l’estadi, contra el Rayo i el Sevilla, i he confirmat tot el que em deien: el joc és atractiu i puc encaixar».

CARACTERÍSTIQUES

«Prefereixo que parlin de mi i no parlar-hi jo».

MÍCHEL

«M’ha preguntat que quan estaré preparat. A l’estiu vam tenir una conversa i ha insistit molt perquè estigués aquí».

LIDERATGE

«Vinc a ajudar l’equip a aconseguir resultats i contribuir en cada partit per segellar la permanència i ser una peça més en aquest estil que intenta proposar».

SITUACIÓ PER LA GUERRA

«És un desastre per a la meva gent, no es pot ni imaginar. Ataquen a tothom, maten menors, tota la població està afectada. És una situació molt difícil i espero que canviï com abans millor. Però la guerra no ha sigut un factor per fitxar pel Girona».

Delfí Geli

«Continuem en el nostre creixement, apostem per ser cada dia més grans. En el nostre projecte de consolidar-nos a Primera, el reforç de Viktor ens ajudarà. Tenia ofertes de molts equips d’Europa i agraïm que hagi apostat per nosaltres».

Quique Cárcel

«És una situació de mercat que vam treballar durant l’estiu, però llavors no va poder ser. Tenia contracte amb el Dinamo i van intentar arribar a un acord, i ara per fi l’hem pogut tancar. Té molt potencial i crec que el nostre estil de joc el beneficiarà. Estem molt contents que estigui aquí, perquè ens pot donar moltes coses. Té un nivell diferencial, amb una cama esquerra que tothom ja ha pogut veure en la Lliga de Campions. És intel·ligent i vol aprendre de pressa l'idioma per estar integrat del tot, però se li haurà de donar temps».

«Ha destacat a banda dreta, jugant a cama canviada, amb molt gol i bon colpeig. Té ambició per al gol, en fa una mitjana de 10-12 per temporada a banda de 7-8 assistències. Són números molt importants i tot i no poder comparar les Lligues, ja s’ha vist el seu potencial contra grans equips. Ens donarà alternatives en atac i Míchel hi confia plenament».