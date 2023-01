Álex Baena s'ha sincerat en una entrevista a Relevo, en què ha posat en valor el seu pas pel Girona i més concretament la relació amb el seu entrenador: «De Míchel et diria que ha estat una persona que no sabria dir-te què m'ha fet, però m'ha canviat tot. Li tinc moltíssim afecte, em sembla un entrenador top de Primera i quan vius amb ell un any sencer t'adones de com li agrada el futbol, com el viu i el bon tècnic que és. Aquest entrenador ha sigut el punt d'inflexió en la meva carrera. Recordo que sempre em ficava molta canya, vivia amb molta intensitat els entrenaments, es ficava en els rondos... Un espectacle», comenta un futbolista que diumenge, si no passa res inesperat, es retrobarà amb molts dels seus antics companys i amb el mateix Míchel.