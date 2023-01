L'ucraïnès Viktor Tsygankov viatjarà diumenge a Vila-real però encara no debutarà. Míchel ha revelat que el nou extrem gironí "encara no està a punt" per jugar. El tècnic el veu en condicions "d'aquí a un parell de setmanes". Així, pel partit de demà passat, el tècnic té les baixes confirmades de David López, Kébé i Reinier, mentre que Juanpe i Javi Hernández ja s'han recuperat i poden entrar a la convocatòria. El tècnic ha reconegut que l'arribada de Tsygankov suposa un "salt de qualitat" per al Girona. Pel que fa al partit, el tècnic avisa que farà falta "molta resiliència" perquè el Vila-real "ens farà patir durant molts moments".

TSYGANKOV

És un gran salt de qualitat. El club ha fet un pas endavant, segur. Per a altres jugadors també és important que un futbolista com ell hagi volgut venir aquí. És un jugador molta qualitat que ens ajudarà a millorar. Parla molt bé del club, la direcció esportiva i en Pere (Guardiola) que ha fet molt perquè estigui aquí. Pot fer de mitjapunta, d'extrem i té molts recursos en atac.

EL PARTIT

El Vila-real és un equiparro. Ara estan en un gran moment de forma. M'agrada molt l'estil que tenen amb Setién. Juguen la pilota d'una manera espectacular. Serà un partit molt difícil i haurem d'estar concentrats en defensa. Caldrà tenir molta resiliència perquè ens faran patir durant força moments.

BAENA

És un jugador espectacular. A principi de temporada li vaig dir que havia tingut la sort d'entrenar-lo un any i gaudir del seu talent. Sabia que es quedaria a Vila-real i no tornaria. És un crac com a persona i li tinc molta estima. Tot Girona l'ha gaudit.

VILA-REAL CLUB MODEL

Cadascú fa el seu camí. És un club i un lloc on es fan les coses d'una manera espectacular. Tot i això, considero que també nosaltres hem fet passos endavant i el fitxatge de Tsygankov n'és la millor prova perquè molts clubs el voldrien tenir.

MERCAT

Si arriba un central, la plantilla estarà tancada, però m'estimo més no parlar de noms perquè hi ha coses que no s'han tancat. La d'en Ramon (Terrats) és una baixa molt important. També en l'àmbit personal perquè és una gran persona i sempre ha donat el 100%. Em va demanar jugar i sap que l'Oriol és un jugador de molt de nivell. Vol jugar més minuts al Vila-real B. Segur que li anirà bé. Amb Samu és un tema personal i m'estimo més no parlar-ne fins que no es tanqui, perquè no ho està. Amb Callens igual, i algun altre també. Tinc molta confiança en Quique Cárcel i segur que farà el millor pel club.

PUNTS PRIMERA VOLTA

En signo sis. És molt difícil contra Vila-real i Barça, dos equipassos. No renunciem a res. L'equip està preparat per jugar diumenge i fer un gran partit.