Míchel, el segon en triomfs al Girona

Míchel ja ha passat a la història del Girona gràcies al seu ascens a Primera. Això, ni al tècnic madrileny ni al club blanc-i-vermell ningú no els ho podrà prendre. Quedarà per sempre. Però el llegat del tècnic madrileny no s’ha aturat pas, amb el canvi de categoria. Tampoc no en té prou amb intentar instaurar un idioma propi sobre la gespa que fins ara està donant uns resultats fantàstics i motius de pes perquè qualsevol aficionat gironí presumeixi amb orgull de ser del Girona. Míchel en vol més: pretén que la plantilla que dirigeix superi el rècord de punts mai fet a Primera pel club, 51 la 2017-18. En aquestes està, sumats 21 en les 17 jornades actuals. Amb la qual cosa no comptava la llegenda de Vallecas és en el fet que, de mica en mica, i en poc més d’un any i mig des de la seva arribada, s’ha col·locat com el segon tècnic amb més victòries en la història del club en partits dirigits durant temporades en què s’ha competit al futbol professional. Només hi ha un nom que el supera, Pablo Machín.

El sorià, pels segles dels segles Atrapar el sorià serà complicadíssim, guanyador en 83 dels 189 partits que va entrenar al Girona durant una trajectòria que, en primer lloc, va evitar la caiguda als inferns de la Segona Divisió B (més val no saber què hauria passat) i va tocar el cim de la Primera Divisió per primera vegada. Machín va aterrar a Montilivi el març del 2014 i va deixar-lo el maig del 2018. Curiosament, l’afició mai no el va poder acomiadar, ja que no ha tornat en cap moment a l’estadi com a entrenador rival. Aquest curs es podria donar el cas, perquè actualment dirigeix l’Elx, que ha de visitar el Girona durant la segona volta del campionat. Si Machín lidera en ferm aquesta estadística, Míchel ja ha escalat en el segon lloc, després d’aconseguir 31 triomfs en els 69 duels en els quals ha estat a la banqueta blanc-i-vermella. El madrileny , en la seva estrena el curs passat, va acumular 20 triomfs en la Lliga regular, als quals cal sumar els 2 aconseguits en les eliminatòries de play-off d’ascens a l’elit i els 3 en la Copa del Rei. En la temporada actual, Míchel suma 5 victòries a la Lliga i una en el torneig del KO. Amb aquests 31 triomfs, ha superat els 30 que va aconseguir Francisco Rodríguez en la temporada i escaig que va pertànyer a l’entitat gironina. El balanç del tècnic, que se situa en tercer lloc, és extraordinari: té el 50% de victòries. Malauradament, però, també té el rècord negatiu d’haver caigut en dues finals de play-off d’ascens, contra l’Elx i el Rayo. En quarta posició hi trobem a un històric: Raül Agné, l’entrenador amb el qual el Girona va retornar al futbol professional, el 2008. Agné, en 103 partits en la LFP -dividits en dues etapes-, va obtenir un total de 28 victòries. I per acabar, una icona dels inicis del club, en la dècada dels 30 i 40, José Luis Zabala: té uns registres de 25 victòries en 64 partits. «Després de tantes cessions vull trobar estabilitat i continuïtat» David López, millor de l’esperat Per altra banda, l’estat de David López, que va haver de ser substituït durant el partit contra el Sevilla, no és tan greu com es va preveure en un primer moment. El central català no podrà anar convocat per al desplaçament a Vila-real i ho té realment complicat per a estar a punt per al partit contra el Barça, però la visita del València el 5 de febrer és un termini realista per a la seva reaparició als terrenys de joc.