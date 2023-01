Amb Callens i l’adéu de Samu Saiz es tancarà, en principi, la plantilla

Míchel és un entrenador que difícilment esquiva cap pregunta i sempre es mostra obert a parlar de tot. Fins i tot de mercat. Ahir no va ser cap excepció malgrat que es va voler curar en salut i va assegurar que no parlaria de temes que no estiguessin tancats del tot «com ara els de Samu Saiz, Callens o algun altre». Unes paraules, sense voler-ho, que confirmaven que la sortida del madrileny és imminent i que l’arribada del defensa peruà era un fet. Tant és així, que Callens ja hauria aterrat a Catalunya i avui podria ser anunciat com a nou jugador blanc-i-vermell. Per fer-li lloc, el club necessita alliberar alguna de les fitxes del primer equip i l’escollit és Samu Saiz, que aquesta setmana no s’ha entrenat amb l’equip un parell de dies i està negociant la rescissió del contracte. En aquest sentit, Míchel va atrevir-se a assegurar que, malgrat que encara queden una bona colla de dies de mercat, la plantilla estarà tancada «amb l’arribada d’un central».

Míchel va parlar més àmpliament de Ramon Terrats, que des de dimecres és jugador del Vila-real B. El tècnic va revelar que havia estat el futbolista que havia demanat la seva sortida. «És una baixa molt important; també en l’àmbit personal, perquè és una gran persona i sempre ha donat el 100%. Em va demanar jugar i sap que l’Oriol és un futbolista de molt nivell. Vol jugar més minuts al Vila-real B i segur que li anirà bé», explicava. La baixa de Terrats, en principi, no serà suplerta per cap altre migcampista. Això és el que es va desprendre de les paraules de Míchel que assegurava que «amb l’arribada d’un central, la plantilla estarà tancada». Qui sap si és agosarat dir-ho ahir, 19 de gener, amb molt de mercat per davant i, sobretot, amb el buit que ha deixat Terrats al mig del cap. I és que sense el barceloní, Míchel s’ha quedat amb només Oriol Romeu i Aleix Garcia com a pivots purs. Si bé Yangel Herrera, Iván Martín i també Arnau Martínez -Kébé encara està lesionat- hi han jugat, el tècnic es queda sense el principal recanvi al mig del camp i una bona peça per contenir un resultat favorable en els minuts finals. Caldrà veure què passa doncs en aquests darrers dies de mercat, sobretot si algun home de la plantilla amb pocs minuts com, per exemple Manu Vallejo, se’n va i obre la possibilitat d’incorporar un nou efectiu que, probablement, seria al mig del camp.