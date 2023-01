El somriure amb què Míchel va rebre Viktor Tsygankov dimarts a la Vinya el delatava. El madrileny veia com li queia del cel un senyor regal de Reis en forma d’un extrem diferencial de primer nivell internacional. I això que a la carta als Reis no hi havia escrit pas gaire cosa, llevat d’un central i d’un atacant que esperava que fos d’un perfil més baix que Tsygankov. A l’hora de la veritat però, el fitxatge de l’ucraïnès ha situat el Girona en boca de tothom en termes de mercat. Ben segur que molts aficionats del futbol internacional s’han sorprès de veure com Tsygankov acabava a un equip acabat de pujar a Primera abans que no pas en un Porto, Vila-real, Sevilla o PSV Eindhoven, clubs de molta més trajectòria contintental que el Girona. En aquest sentit, qüestionat sobre si el rival de demà, el Vila-real, era un bon mirall per al Girona, Míchel va aprofitar per parlar del que suposa l’aterratge de Tsygankov a Montilivi. «Cadascú fa el seu camí. El Vila-real és un gran club i un lloc on es fan les coses d’una manera espectacular. Ara bé, nosaltres també estem fent passos endavant i el fitxatge d’en Viktor n’és la millor prova perquè molts clubs el voldrien tenir». Míchel va detallar que l’ucraïnès -que ja està inscrit a la Lliga- serà demà a Vila-real, però encara no s’estrenarà perquè «no està a punt».

El preparador madrileny subratllava la gran tasca de Quique Cárcel i de Pere Guardiola perquè Tsygankov hagi arribat al Girona. A més a més, descobria que el seu fitxatge pot suposar un altaveu per al Girona i que d’altres grans futbolistes tinguin present el club a l’hora de valorar possibles ofertes. «És un futbolista d’un nivell top. El club ha fet un pas endavant amb ell, segur. I per altres jugadors és important que un com ell hagi volgut venir», deixava anar.

Sigui com sigui i tot que ja ha estat inscrit amb el dorsal 8 a la Lliga, Tsygankov encara no debutarà demà a Vila-real. Míchel el farà viatjar perquè vagi entrant a la dinàmica de l’equip i del vestidor però no té previst donar-li minuts. Sí que en podria tenir, per contra, Juanpe Ramírez. El central canari ja està totalment recuperat de la lesió que el va fer passar per la sala d’operacions i fa un parell de setmanes que s’entrena al mateix ritme que els seus companys. La baixa de David López, confirmada ahir per Míchel com a mínim per demà, obre una vacant a la qual aspiren Juanpe i Bernardo Espinosa. També ha començat a entrenar-se amb el grup Javi Hernández, tot i que l’andalús cedit pel Leganés, encara no està al mateix ritme que la resta. «Juanpe ha fet un pas endavant les últimes setmanes i està perfectament per jugar», reconeixia ahir el tècnic.

El Girona visitarà un Vila-real ferit després de veure com el Reial Madrid li remuntava un 2-0 al partit de Copa dijous al vespre (2-3) i també molt més cansat. I és que si els gironins hauran tingut una setmana neta per preparar el partit, els de la Plana tan sols un parell de dies. Tot i això, Míchel subratllava ahir «el gran moment» dels groguets i apel·lava a la «resiliència». «És un equiparro i ens tocarà patir molt durant algunes fases del partit. Estan en un bon moment de forma i m’agrada molt l’estil de joc que tenen amb Quique (Setién)», deia. El de demà serà el penúltim partit d’una primera volta que es tancarà d’avui en vuit a Montilivi contra el Barça. Dos partits «complicadíssims» que, no obstant això, no espanten Míchel, que aspira als «sis punts». «Serà molt difícil perquè són dos equiparros, però no renunciem a res», deia convençut de les possibilitats del Girona d’esgarrapar quelcom de postiu de la doble cita.