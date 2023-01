L’entrenador del Vila-real, Quique Setién, va manifestar que no ha de posar excuses per les baixes que té per al partit contra el Girona d’aquest migdia perquè compta amb una bona plantilla, a més de jugadors del filial, per a treballar i competir davant «un bon rival». «Sempre és millor tenir a tots els jugadors per a poder decidir, però aquestes circumstàncies solen passar al llarg de la temporada i cal adaptar-se a elles. Ens ha agafat en un moment complicat, ja que hem tingut partits de molta exigència, però no vull que sigui una excusa perquè, com he dit, tinc jugadors i nanos del filial. Però és cert que ara mateix tenim molts dubtes i no pensem arriscar», va finalitzar el tècnic càntabre.