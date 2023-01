«Els jugadors m’han dit que no eren penals»

El vila-real-girona, en imatges. La ratxa de set jornades invicte es va trencar a La Ceràmica. 1 Álex Baena, perseguit per Yangel Herrera. 2 Aficionats del Girona a la graderia.

Va mossegar-se fort la llengua Míchel ahir al final del partit a Vila-real. El tècnic no va voler fer cap estripada contra l’arbitratge de Del Cerro Grande després que el col·legiat assenyalés dos penals en l’afegit contra el Girona. «Els jugadors m’han dit que no ho eren. A més a més la segona targeta groga a Santi Bueno m’ha semblat una acció normal del joc i a sobre, era fora de l’àrea», deia Míchel preguntat sobre els penals. Tampoc es va voler mullar gaire a l’hora de parlar de Del Cerro Grande. «Les jugades hi són i la gent pot opinar», deia. El tècnic es mostrava resignat i decebut alhora per haver vist com li volava un punt d’allò més valuós a darrera hora. Això si, el madrileny reconeixia la superioritat en el joc del Vila-real, que havia fet patir molt els gironins. «No hi podem fer res. Se’ns ha escapat un punt a la darrera jugada. En joc, el Vila-real ha merescut més, però considero que fins al minut noranta i escaig hem merescut el punt per tota la feina que hem fet . Al final no ha estat possible». El tècnic reiterava que havia vist «molt a prop» el punt i recordava que a l’última jugada abans del segon penal, «hi ha hagut una falta clara a Bernardo». Sigui com sigui, Míchel reconeixia que el Girona no havia estat capaç d’imposar el seu estil davant d’un Vila-real superior.

«Hem mirat de ser protagonistes, però no hem pogut perquè ells ho han fet molt bé». En aquest sentit, Míchel subratllava la «tasca defensiva» de l’equip. «A les àrees hem estat bé i el nostre porter ha parat, que és el que ha de fer. Tot i això, no m’ha agradat el partit perquè no hem tingut la pilota. Els jugadors ho han intentat, però no hem pogut. L’equip ha tingut la capacitat mental de saber patir. Hem estat un equip i treballat per arribar vius a la darrera jugada», deia.

Pel que fa a l’expulsió de Bueno, que li impedirà jugar dissabte contra el Barça a Montilivi, Míchel va restar-hi importància. «Ja tenim prous jugadors. Juanpe està bé però encara li manca una mica de ritme, Javi Hernández també ha entrat al a convocatòria avui (per ahir), ja veurem com està David López. Tenim una bona plantilla i sempre hi ha recanvis», subratllava. A més a més, el Girona podria fer oficial avui mateix el fitxatge del central peruà Alex Callens, lliure després d’acabar contracte amb el New York City. Tot i això, difícilment el tècnic hi comptarà pel derbi contra el Barça si Juanpe i Bernardo estan disponibles.