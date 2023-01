L’entrenador del Vila-real, Quique Setién, va voler donar molt de valor a la victòria d’ahir. «El Girona et compromet molt, si no els estrenys bé i els permets tenir la pilota i espai et fan mal. Estic molt content perquè hem minimitzat el seu potencial, hem aconseguit jugar en camp rival i hem tingut la paciència per gestionar la pilota des de darrere amb tranquil·litat», deia el tècnic càntabre. L’ex entrenador del Lugo i del Barça va parlar dels penals a favor del seu equip. «Jo no els he vist, però l’àrbitre ha considerat que sí que ho eren. Sí que he vist en una acció que Pau tenia la samarreta regirada tota sencera i, per la qual cosa diuen, que eren clars», explicava.