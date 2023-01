El Girona s'ha assegurat per dues temporades més un dels jugadors amb més present i futur de la plantilla com és Santi Bueno. L'uruguaià, de 24 anys, ha renovat aquesta setmana fins al 2026 ampliant dues temporades més el contracte que se li acabava el juny del 2024. "Mai he tingut cap dubte. Sóc on vull ser", ha dit aquest migdia el defensa charrúa qüestionat sobre si havia rebut ofertes d'altres clubs. Sí que ha admès, això sí, "interessos" d'equips, però sense que cap arribés a presentar cap proposta "sobre la taula". Bueno ha assegurat sentir-se "molt content" de poder "continuar creixent al Girona". "Tant joc com el club estem creixent i anem de bracet. És el millor per tots dos", ha destacat.

Bueno va arribar a Montilivi procedent del Barça el 2017 per jugar al Peralada, llavors filial, a Segona B. Dos anys a l'Alt Empordà van permetre-li fer el salt al primer equip on, malgrat que li va costar entrar, finalment s'ha convertit en indiscutible. "Venir a Peralada i tenir confiança em va fer sentir important a l'equip. Això va fer que el Girona comptés amb mi pel primer equip", ha dit. Un dels següents reptes de Bueno és atrapar la internacionalitat absoluta. De fet, va ser inclòs a la prellista de cinquanta per anar al Mundial de Qatar tot i que al final va ser descartat. "Com a jugador uruguaià és el meu gran desig. Treballo per això des de fa molt de temps i tant de bo es produeixi. Ho faig sense angoixa i estic preparat. Quan em cridin, si això passa, hi aniré amb totes les ganes del món", deia.

L'expulsió de diumenge a Vila-real farà que dissabte no pugui enfrontar-se al Barça a Montilivi. "Em sap greu perquè en tenia moltes ganes. Al final és una decisió arbitral i no s'hi pot entrar. Va ser una llàstima no haver aconseguit el punt", deia.