Alex Callens arriba al Girona amb ganes de demostrar el seu talent. El central peruà, de 30 anys, ha estat presentat aquest migdia a Montilivi després de firmar un contracte amb el club blanc-i-vermell fins al 2025. De moment, el jugador no té fitxa però podrà ser inscrit tant bon punt hi hagi una sortida a la plantilla.

EL GIRONA

"Sempre ha sigut la meva il·lusió tornar a Europa. Soc molt competitiu i sempre vull més. Girona m'ha donat la confiança. L'equip molt bé i l'entrenador, exigent. No soc molt de parlar de qualitats, sinó que sempre vull demostrar perquè tothom se'n doni compte. Soc ràpid, duels u contra u... A Nova York sempre sortíem des del darrere".

L'ESTRENA A PRIMERA

"Tenia una revenja i ja sóc aquí. Estic esperant el meu moment per demostrar tot el que he madurat i après. Amb Taty i Yangel parlo sempre. A Nova York veiem sempre veiem els partits del Girona. La impressió que m'ha donat l'equip és que som com una família i això és molt maco".

COM ES TROBA FÍSICAMENT?

"El meu últim partit va ser el 19 de novembre amb la selecció absoluta. Després m'he entrenat amb la selecció i la sub-20. Després poc més. He entrenat amb l'equip i m'he sentit bé. El cos respon bé".

LA FITXA

"M'ho acaben de comentar. Espero que hi hagi una solució ràpida"

ELS OBJECTIUS

"La primera conversa que vam tenir és que l'objectiu és mantenir-nos i després pensar altres coses. Pas a pas, veurem".

L'ESTIL DE JOC

"Molt bé. Seguim tant el Girona que el trobo igual que al meu anterior equip, juguem igual des del darrere. Tenim moltes opcions de sortida de joc. L'entrenador ens exigeix al màxim. Això m'agrada perquè busca el millor de cada jugador".