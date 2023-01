Alexander Callens és un futbolista molt diferent al que va enfrontar-se al Girona la temporada 2016/17. Aleshores, el central peruà defensava la samarreta del Numància a Segona fins que va rescindir contracte amb el club sorià en el mercat d’hivern per convertir-se en jugador del New York City. A la MLS va forjar-se com és ara: «Un futbolista madur i amb experiència, que ha anat a més». Així l'ha descrit Quique Cárcel, reconeixent que la direcció esportiva feia temps que anava al darrere d’un perfil com el seu. «És un central esquerrà amb bona sortida de pilota, tal com necessita i requereix Míchel amb la seva idea», ha explicat. A més a més, que Callens hagi crescut els darrers cinc anys amb l’estil de joc característic del City Football Group (del qual el Girona en forma part), el beautiful football, ha facilitat molt les coses perquè a part d’entendre el model, el central s’hi sent identificat. «M’agrada perquè a l’equip tenim moltes opcions per sortir jugant des del darrere, tant si fem servir línia de 3 com de 4 o hi ha molta pressió», ha dit Callens.

Als seus 30 anys, el peruà sent que té una «revenja» en l’any del seu debut a Primera: «Tornar a Europa sempre ha sigut la meva il·lusió i, per fi, ja hi soc. Estic esperant el meu moment per demostrar tot el que he madurat i après». «Soc una persona molt competitiva, sempre vull més. No soc gaire de parlar de les meves qualitats perquè sempre he sigut partidari d’esperar el meu moment per demostrar-les i que tothom les vegi, però soc ràpid en l’àmbit defensiu, m’agraden els duels en l’u contra u i sortir des del darrere. El Girona m’ha donat confiança i estic molt content de ser aquí», ha afegit.

La influència del City per poder tancar el seu fitxatge és innegable. «Al New York City sempre sortíem jugant des del darrere i aquí al Girona, també. Passi el que passi mai es perd la identitat», ha comentat. A part, va demanar consell als seus companys Taty Castellanos i Yangel Herrera, amb els quals va coincidir en l’etapa a Nova York. «Quasi sempre parlo amb ells. Al New York City seguíem els partits del Girona, sobretot des que Taty i Yangel van fitxar pel club. M’han donat una bona benvinguda, igual que la resta de l’equip. M’he emportat una molt bona impressió en els tres dies que fa que soc aquí perquè som com una família i això és molt maco», va assegurar. I Míchel: «L’entrenador ens exigeix al màxim per buscar el millor de cadascun de nosaltres. M’agrada que sigui així».

Després de fer la presentació, a Callens només li falta creuar els dits perquè el Girona enllesteixi ràpid una de les sortides que té previstes a l’equip durant aquest mes de gener. I és que no podrà ser inscrit a la Lliga fins que el club doni cap baixa per alliberar la fitxa. «El club m’ho acaba de dir quan ha acabat l’entrenament. Espero que trobi una solució ràpida, encara que si després jugo o no dependrà de l’entrenador. Estic entrenant per estar al cent per cent», va dir.

Callens, lligat fins al 2025, va acabar contracte amb el New York City el passat novembre de 2022 i, per tant, fa més de dos mesos que no competeix. «El meu últim partit va ser el 19 de novembre amb la selecció absoluta. Des de llavors, m’he intentat mantenir pel meu compte entrenant a la Federació peruana de futbol, vaig estar amb la sub-20 que s’estava preparant per l’americà, però poc més. No he fet futbol. Tot i així, ja he entrenat amb l’equip i em sento bé. El cos m’ha respost», va explicar.

El Girona té la baixa de Santi Bueno per sanció i molt probablement de David López, que continua recuperant-se de la seva lesió, per rebre aquest dissabte el Barça a Montilivi, però el més probable és que l’estrena de Callens hagi d’esperar.