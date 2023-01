Jaume Ribera i el torneig juvenil de Lloret

No vaig veure jugar mai a Jaume Ribera, exjugador del Girona, Condal (filial del Barça) i Olot, però essent de la nissaga dels Ribera d’Anglès segur que tenia unes aptituds innates. Sí que vaig conèixer fa anys la seva bonhomia com a persona i vaig poder gaudir, com tanta altra gent, del Torneig Internacional de Futbol Juvenil de Lloret de Mar que ell va crear amb la col·laboració de Lluís Ventura i Lluís Tallada, entre altres persones vinculades al futbol local.

Era l’any 1977. Torneigs d’aquestes característiques no proliferaven a casa nostra. Més aviat, no n’hi havia cap en aquella època acabats de sortir de la dictadura franquista. De futbol internacional, en vèiem molt poc, algun partit de tant en tant a la televisió en blanc i negre. Jaume Ribera va crear un extraordinari i inèdit torneig de futbol juvenil que, si bé ell s’allunyaria al cap d’uns anys, es va perllongar fins al 1992 quan va dir prou per problemes econòmics. Van celebrar-se tretze edicions i només deixava d’organitzar-se els anys de Mundial.

En el Torneig Juvenil de Lloret vam descobrir l’any 1979 un jove Frank Rijkaard que, vestint la samarreta de l’Ajax, va ser elegit el millor jugador del torneig. Van desfilar per Lloret de Mar molts juvenils que anys després serien internacionals en els seus països com Carlo de Leew (Feyenoord), Brazil (Ipswich), internacional per Escòcia, Bosman (Ajax). També Chendo, Michel, Pedraza (Real Madrid), Carrasco, Amor, Nayim, Carles Busquets, Jordi Cruyff (FC Barcelona), Miquel Solé, Diego Orejuela, Tintín Màrquez i Lardín (Espanyol), i un llarg etcètera que, sobretot en les primeres edicions, van oferir uns apassionants espectacles futbolístics. El Betis, amb quatre títols, va liderar el palmarès d’un torneig que també té com a guanyadors FC Barcelona (3), Reial Madrid (2), i Chelsea, Espanyol, Ajax i PSV Eindhoven, amb un. La final de l’edició de 1980, entre el Barça i l’Espanyol, va comptar amb la presència a la llotja de dos mites del futbol: Ladislao Kubala i Helenio Herrera. Tot això va ser gràcies a la iniciativa d’un Jaume Ribera que ens va permetre gaudir de grans nits de futbol, entre finals de juny i primers de juliol, i conèixer algunes de les futures figures del món del futbol. Descansi en pau, Jaume Ribera.