Som capaços de fer un gran partit i guanyar. Necessitem onze mil persones al nostre costat i tot junts hem d'arribar a la victòria. No vull un camp en silenci i des del primer minut nosaltres farem que l'afició estigui orgullosa de nosaltres.

CANVIS

El partit a Vila-real no em va agradar gens. No vam tenir la pilota i així nosaltres som pitjors. Per ensenyar la millor versió hem de ser capaços de tenir la pilota. El Barça també ho fa i és difícil d'aturar. Intentar guanyar d'una altra manera és difícil perquè ells creen ocasions de qualsevol manera.

QUIN BARÇA?

És un equiparro que només ha rebut sis gols en divuit partits. En defensa són molt forts i ràpids i físics. M'espero un Barça amb extrems i tres migcampistes.

L'AFICIÓ

Penso que el camp serà totalment. No penso res que no sigui fer un gran partit. La nostra millor versió que farà que la nostra afició viatgi amb nosaltres. Farem un gran partit i l'ambient serà espectacular a favor nostre.

CONVENCIMENT

Si penso en el rival estic fotut. Ho dic perquè els meus jugadors m'han demostrat durant la setmana que estaran molt bé. Patia per si els jugadors tindrien dubtes i no en tenen. Per això, estic segur que farem un gran partit. No dic que guanyarem, però al meu cap ho penso.

PLA DE PARTIT

Jugarem onze mil aficionats, més onze jugadors, cinc canvis i és difícil derrotar tanta gent.

SOBREEXCITACIÓ

No en tenim. Hi ha il·lusió, motivació i energia positiva. L'altre dia no vam ser nosaltres mateixos i per això volem oferir la millor versió.

MERCAT

Estava molt satisfet amb la plantilla que tenia però Ureña, Terrats i Vallejo han demanat sortir per tenir minuts. Estava encantat amb ells per la feina, professionalitat i manera de ser. Sumaven, però ells ho volien fer al camp. Si recuperem bé Reinier, no necessitem més jugadors. Tenim molts recursos. Potser al mig del camp falta un jugador més posicional perquè només hi ha Romeu. Tot i això ja tenim en David López. Ara, si em diuen que ha de venir en Messi, ja li farem forat.

HISTÒRIA

És un al·licient més poder guanyar el Barça per primera vegada. Els ho diré als jugadors.

BÀSQUET

Espero que guanyi demà. En Marc és un crac i es porta de manera espectacular amb mi. No hi podré anar perquè ve la meva família i estaré amb ells.