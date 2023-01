Míchel s’ha guanyat l’estima de l’afició del Girona des del primer dia. Amb un tarannà senzill i humil que no va renyit amb geni i personalitat al vestidor, el tècnic madrileny va ascendir l’equip al primer intent i enguany té el repte de salvar-lo o, com diu ell, ser el millor Girona de la història. Resta encara mitja lliga, però Míchel va pel camí de poder treure’s l’espina de les seves dues anteriors etapes a Primera a la banqueta del Rayo i Osca, en què va ser destituït i els clubs van baixar. El joc atrevit de l’equip ha meravellat aquesta temporada i ha servit per, entre altres, esgarrapar un punt del Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid. Demà, Míchel se les heurà amb el Barça a Montilivi, el líder de la Lliga.

No serà el primer cop que el Míchel entrenador s’enfronti al conjunt blaugrana -el balanç és de tres derrotes, en tres partits-, però sí que serà l’estrena contra Xavi Hernández. El madrileny i el vallesà no s’han trobat mai encara, com a tècnics, i Montilivi serà l’escenari del primer cop. Durant la seva etapa de jugadors, en canvi, sí que es van enfrontar uns quants cops i Míchel fins i tot va poder celebrar unes quantes alegries. Més de dues dècades en fa ja, quan l’actual entrenador del Girona, llavors dorsal 8 del Rayo va guanyar dues temporades consecutives el Barça, amb Xavi de titular, i entrenat per Reixach primer i Louis Van Gaal, després, a Vallecas per 2-1 (2001-02) i 1-0 (2002-03). A més a més, aquell primer curs, Míchel fins i tot va aconseguir empatar al Camp Nou (1-1). Només un parell d’anys abans, l’actual entrenador del Girona havia posat de caps per avall el Camp Nou amb un 0-2 -Xavi era a la banqueta- que va fer treure mocadors blancs a la graderia.

Tot plegat serveix perquè quedi clar que Míchel sap com derrotar el Barça i Xavi. El balanç de Míchel contra el terrassenc, en la seva època de jugadors, és de dues victòries, un empat i quatre derrotes. Si obrim el focus i analitzem tots els partits de l’entrenador del Girona contra el conjunt blaugrana, la cosa ja es complica més. L’historial global del madrileny davant el Barça és de tres victòries, dos empats i sis derrotes. Per al record, també un gol que va fer al porter francès Richard Dutruel al Camp Nou en la golejada per 5-1 el curs 2000-01.