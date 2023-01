L’exjugador del Lleida, Vila-real o Salamanca, entre altres, Gerard Escoda, ha mort víctima d’una llarga malaltia als cinquanta anys. Un cop retirat com a futbolista, el reusenc va exercir a la direcció esportiva de diversos clubs, entre els quals el Girona, on s’hi va incorporar al gener del 2014 gràcies a Oriol Alsina. Al mes de juny del mateix any va passar a ser el secretari tècnic del Llagostera amb qui va viure l’etapa daurada del club fins al 2019. Fins al desembre exercia el càrrec de màxim responsable esportiu al Sabadell.