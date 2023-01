Manu Vallejo va arribar ahir al vespre a Oviedo després d'un llarg viatge per carretera. El jugador, que no gaudia de protagonisme amb Míchel, es va decantar per la proposta de l'Oviedo, on jugarà cedit fins a final de temporada. Al Nou Tartiere es retrobarà amb Álvaro Cervera el tècnic que més rendiment li ha tret i amb qui va debutar de professional amb el Cadis. Amb contracte fins al 2025 a Montilivi, l'Oviedo, en principi, es guarda una opció de compra al mes de juny. Vallejo ja s'entrena amb el seu nou equip i serà presentat dilluns. Fitxat a l'estiu procedent del València, Vallejo tan sols ha disputat vuit partits amb el Girona i no ha respost a les expectatives generades. Caldrà veure si recupera la confiança a Oviedo. Amb la sortida de Vallejo, el Girona és a l'espera de tancar la rescissió de contracte de Samu Saiz, que avui hauria d'arribar a Turquia per signar pel Sivasspor.