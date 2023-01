Malgrat la dinàmica positiva del seu equip, l'entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, creu que si el seu equip ensopega aquest dissabte contra el Girona a LaLiga Santander "serà una hecatombe tremenda". El tècnic blaugrana preveu que el partit a Montilivi serà "un partit molt dur" davant un rival que compta amb un entrenador, Míchel Sánchez, de qui va dir que és dels entrenadors que més me li agraden de la categoria.

En la roda de premsa prèvia al partit de LaLiga Santander que el Barça disputarà aquest dissabte contra el Girona, va dir estar preocupat per no sentenciar alguns partits, com va succeir en l'última victòria (1-0) contra la Reial Societat a la Copa del Rei, si bé va destacar "el gran moment de forma" pel qual passen els seus jugadors.

"A excepció de la 'Champions', crec que l'equip està en un molt bon moment. Estem ben situats a LaLiga, la victòria a la Supercopa ens ha donat moral i tranquil·litat pel que ve, estem a semifinals de la Copa. Estem en un moment en el qual podem fer una gran temporada", va valorar.

Malgrat això, Xavi es va mostrar caut: "Com a tècnic, he de tenir més equilibri emocional perquè els jugadors ni es creixin ara ni se'n vagin a baix en una derrota. Cal tenir tranquil·litat i mantenir la calma tant en la victòria com en la derrota", va afegir.

Sense onze de gala

El tècnic blaugrana va anunciar canvis en l'alineació i va negar que ja tingui un onze fix després de repetir en el duel de Copa contra la Real la mateixa alineació que va guanyar la final de la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid.

"Veureu que no hi ha onze de gala. Veiem moltes coses per decidir l'onze. Se li dona massa importància a l'onze titular, quan sovint són els jugadors que entren en el minut 60 els que canvien el partit", va analitzar.

Un dels noms propis de la compareixença va ser Ousmane Dembélé, clau en la victòria contra la Reial Societat, de qui va dir que "és una peça fonamental i el club ho sap" en referència a les futures negociacions per ampliar el seu contracte, que acaba el 30 de juny de 2024.

Un altre dels jugadors l'ampliació dels quals de contracte es confirmarà pròximament és el lateral Marcos Alonso. Per a Xavi, l'exjugador del Chelsea va ser "un fitxatge de gran nivell" i es va mostrar convençut que "segur que serà important en els propers partits".

El tècnic blaugrana també es va mostrar tranquil amb la situació de Ronald Araujo i Pablo Páez Gavira 'Gavi', als quals el club encara no ha pogut inscriure amb els seus nous contractes en no complir les normes de 'fair play' financer de LaLiga.