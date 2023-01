28 de gener: una data per presumir d’Orgull Gironí

No serà com el 19 de juny, perquè senzillament viure en poques hores el doble ascens a l’ACB i a Primera que van protagonitzar el Bàsquet Girona i el Girona serà irrepetible, però serà un dia preciós. Una data, la del dissabte 28 de gener, que es congelarà en el temps, guardada en l’imaginari col·lectiu com un motiu de luxe per a presumir de l’orgull gironí, un distintiu amb el qual els gironins i les gironines verbalitzen la manera en què se senten identificats amb els seus respectius equips. Montilivi i Fontajau s’ompliran a vessar per a contemplar el Girona-Barça i el Bàsquet Girona-Barça. Dos partits en què el resultat importa, esclar, però que ningú no es porti a engany: la gran victòria és poder-ho viure. I tant de bo es pugui repetir tantes vegades com calgui. Perquè el plaer no cansa. Per afegir-hi sentiment, demà hi ha un tercer Barça-Girona d’OK Lliga al Palau Blaugrana. Un cap de setmana fantàstic.

No hi ha entrades a la venda

Malgrat que la ciutat ja té experiència en partits d’aquesta magnitud, poca en el cas del futbol, antiga si ens referim al bàsquet, les emocions són molt semblants a les d’una primera vegada. Per començar, perquè mai s’havien jugat aquests dos derbis catalans en tan sols unes hores de diferència (a Montilivi la cita és a les 16.15 h, mentre que a Fontajau serà a les 20.45 h); i en segon, perquè aquesta temporada la força dels nouvinguts és desmesurada. La motivació ambiental és tal que, a banda dels seients que els abonats puguin posar a la venda a última hora, fa dies que no hi ha entrades per a cap dels dos partits. De fet, això fins i tot ha obligat a intervenir el Girona, que enmig de la histèria per aconseguir un lloc, ha detectat frau en desenes de socis mitjançant anuncis en diferents plataformes. «Venc bolígrafs i regalo dues entrades». Un clàssic contra el qual el departament legal del club de Montilivi ja ha activat els canals corresponents per a administrar unes sancions que poden comportar la suspensió de dos anys de la condició de soci i abonat.

Per què no?

«Serà un gran dissabte de futbol i bàsquet, és una bonica casualitat que hem de gaudir. Tots els tres Girona podem donar la sorpresa contra el Barça», afirma Marc Gasol, president, jugador i ànima d’un Bàsquet Girona que aquest 2023 només sap guanyar. L’escalada a la taula dels d’Aíto és d’un nivell summament tan elevat que per descomptat que creuen en les opcions de victòria. Tres quarts del mateix passa a Montilivi, on els de Míchel, que s’han assegurat acabar la primera volta fora dels llocs de descens, practiquen un futbol extraordinari. «Jugarem 11.000 persones, més onze futbolistes més cinc canvis. És complicat guanyar a tanta gent», proclama el tècnic blanc-i-vermell. A més, el Barça és el rival que falta per completar la col·lecció del Girona: al Madrid ja l’han tombat diverses vegades, contra l’Espanyol ja sol ser habitual acabar amb una rialla i amb l’Atlètic de Madrid va fer història eliminant-lo de la Copa. Per què no poden somiar tots dos?

Anar-hi abans per evitar cues

Pel que fa a la seguretat, no hi haurà cap mena de problema. Això sí, es recomana anar-hi aviat perquè l’afluència de persones que es generarà pot portar a cues per accedir als recintes. L’Ajuntament ja ha advertit a través dels seus canals oficials de les mesures a tenir en compte en termes de mobilitat: hi haurà restriccions d’aparcament al llarg del dia i els busos llançadora es podran utilitzar a partir de les 14.15 h.

Aquesta setmana, a més, tots els agents implicats en aquest tema (Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, clubs i personal de seguretat privada) han fet les habituals reunions per preparar els pertinents dispositius. Hi haurà mobilitzats prop de 300 efectius, entre tots els cossos i guardes, uns 250 a l’estadi i mig centenar més en el duel d’ACB que es jugarà a Fontajau. Unes 14.000 persones seran a Montilivi, mentre que al pavelló se n’esperen unes 5.200. Tot està preparat, doncs, perquè la ciutat de Girona sigui la protagonista d’una diada de primer nivell esportiu que recorda que els somnis, de tant en tant, es fan realitat. Passeu-ho bé, perquè serà inoblidable.