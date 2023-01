L’ascens del 19 de juny passat a Tenerife va suposar una revàlida per a tots aquells aficionats del Girona que repetien, entre llàgrimes, «no ho tornarem a viure mai més això» el dia que es va baixar de Primera contra el Llevant el maig del 2018. La tossuderia i bona feina del club ha permès dur el Girona altre cop entre els millors i poder tornar a viure partits com el d’aquesta tarda. El Barça visita Montilivi en un dels partits més esperats de la temporada i amb el cartell de «tot venut» de fa dies. Sí, és un dia per gaudir i viure’l intensament a la graderia, però a la gespa l’equip ha de competir i intentar a guanyar. Míchel se n’ha encarregat de convèncer els jugadors que és possible i ahir ho va deixar ben clar. «És molt difícil guanyar-nos amb onze jugadors, cinc canvis i Montilivi ple», deia un Míchel que està convençut que avui el Girona farà un «partidarro». En la retina, encara hi ha aquell 2-1 contra el Reial Madrid el 2017 que va fer tremolar com mai l’estadi. El repte avui és repetir-ho.

Per a intentar fer saltar la banca i aconseguir derrotar per primer cop el Barça a la història, el tècnic haurà d’improvisar un eix defensiu del tot nou. Amb David López encara lesionat i Bueno sancionat, Bernardo i Juanpe seran els centrals. Callens tot just ha fet un parell d’entrenaments amb l’equip i és a l’espera que arribi el trànsfer per poder ser inscrit. Reinier i Kébé són les altres dues baixes d’un Girona que tampoc comptarà amb Samu Saiz, que ahir va rescindir i va ser presentat com a nou jugador del Sivasspor fins al 2024.

Serà un dia on les ajudes a Bernardo i Juanpe seran molt importants i, en aquest sentit, caldrà veure si Arnau s’incrusta al mig del camp al costat de Romeu com ha fet algun cop. La presència d’extrems ràpids i desequilibrants com Dembélé i Raphinha juga en contra d’aquesta possibilitat. Romeu i Aleix Garcia tenen el lloc assegurat a la sala de màquines mentre que la línia de tres mitjapuntes l’haurien de formar Riquelme, Iván Martín i Villa, amb l’únic dubte de si Míchel canvia una mica el perfil de jugador per fer entrar Valery, Couto o fins i tot Herrera. En atac, els galons d’Stuani li donen possibilitats de mantenir-se a l’onze per davant de Castellanos. Depèn de com vagi el partit, Tsygankov podria debutar.

La polèmica derrota a Vila-real va estroncar la millor ratxa del Girona a la màxima categoria. Una sèrie de set jornades sense perdre amanides amb bones sensacions i molts minuts de joc de quirats. Pressionar a dalt i ser protagonistes amb la pilota es presenta com una empresa força complicada avui davant un rival com el Barça que arriba a Montilivi en ratxa després de guanyar la Supercopa i haver certificat el bitllet per les semifinals de la Copa. Xavi podria fer rotacions i donar minuts a homes com Sergi Roberto, Èric Garcia o Kessié. Lewandowski i Ferran Torres, sancionats no hi seran, però sí Ansu Fati, que liderarà l’atac blaugrana. El gran moment de forma Dembélé fa basarda, potser sí, però la millor versió del Girona també hauria de fer anar amb respecte qualsevol equip. Fins i tot el Barça. I si no, que li ho preguntin al Reial Madrid.