Abrigats fins al capdamunt, amb anoracs, barrets, bufandes, guants i mil capes de samarretes i pantalons tèrmics, els aficionats del Girona van desafiar la fred per no perdre’s un dels partits més esperats de la temporada. Tant era estar a quatre graus -amb una sensació de força menys- durant més de noranta minuts. Valia la pena per veure el seu Girona enfrontar-se al líder i un dels grans clubs del panorama internacional. Malgrat el temor que l’àmplia massa social que arrossega el Barça envaís Montilivi, a l’hora de la veritat, l’estadi va tenir un clar color, el blanc-i-vermell, i també un únic so, el d’ànim cap al Girona. En total van ser 13.402 espectadors -la zona visitant, amb capacitat per a 300 persones era plena- els que no es van deixar intimidar per les temperatures gèlides i van fer que Montilivi veiés la millor entrada de la temporada. La xifra va superar els 12.217 del partit contra la Reial Societat i els 12.035 contra el Sevilla que, fins dissabte eren els millors registres del curs.

Si l’equip, sobre la gespa, va estar a punt d’aconseguir un punt que hauria d’estat d’allò més valuós contra el Barça, a la graderia el ple va ser una realitat. Si bé és veritat que van haver-hi mig miler de cadires buides (la capacitat total és de 13.942 persones) , la realitat és que l’estadi feia goig com mai i no es van ni notar. Els 13.402 espectadors van superar la xifra que hi va haver en la primera visita del conjunt blaugrana a l’estadi la temporada 2017-18, que va ser de 13.305 espectadors. No pas la de la segona (13.649) en què, això sí, la capactitat de Montilivi era més gran perquè (14.500) s’havia ampliat el Gol Nord. Encara comparant xifres, el partit de dissabte va superar també el de la recordada visita del Reial Madrid amb victòria gironina per 2-1 per Sant Narcís del 2017 que va ser de 13.382 persones i del de la temporada següent a l’agost, que va ser de 13.383. També queda per sota el dramàtic partit contra el Llevant que va certificar el descens virtual de l’equip a Segona el maig del 2019 (13.342 espectadors).

Per sobre de l’entrada de dissabte a Montilivi hi ha encara un partit. Curiosament, contra el Reial Madrid. Va ser a la segona campanya de la primera etapa a Primera en un partit de Copa del Rei que va aplegar 14.158 espectadors. Aquest és el sostre que ha vist Montilivi que recordem-ho, aquella època tenia una capacitat per 14.500 espectadors, més gran que l’actual.

La comunió entre equip i afició i el bon moment de salut esportiva i econòmica que viu el club convida a pensar que la cosa no s’ha d’aturar aquí. Aquesta temporada, les entrades han estat notables i només en un dels deu partits disputats fins ara no s’ha arribat als deu mil espectadors. Va ser en la visita del Cadis, que Montilivi es va quedar en 9.927. Per contra, davant el Sevilla i la Reial Societat es van superar els 12.000, mentre que en els partits amb l’Athletic Club (11.420) i el Rayo (11.451) es va trencar el sostre dels onze mil. Valladolid (10.053) i Osasuna (10.032) es va arribar per poc a la xifra dels deu mil espectadors.

Caldrà veure quina resposta té Montilivi en l’altre partit contra un dels grans, el Reial Madrid, d’aquesta temporada que serà el 26 d’abril, en jornada intersetmanal.