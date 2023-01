El partit de dissabte passat per a Arnau Martínez era tot un examen. Més que un aparador, on fa temps que hi és, el duel contra el Barça suposava una altra prova de foc contra un dels grans de la Lliga; la primera a Montilivi després d’haver-se enfrontat al Reial Madrid i l’Atlètic a domicili. Malgrat la derrota, el defensa maresmenc va signar un partit rodó, de menys a més, i va acabar sent el millor del Girona carregant-se, fins i tot, l’equip a l’esquena als minuts finals a la recerca de l’empat. Un nou recital que confirma el que els aficionats del Girona saben i el que els clubs amb més poder econòmic van descobrint, que a Montilivi hi ha una perla i que volarà més aviat que tard. En aquest sentit, i malgrat que Arnau va renovar i millorar el seu contracte a principis de mes amb una nova clàusula de 20 milions d’euros, la realitat és que la cua d’equips que li van al darrere és llarga. Hi ha interessos, tempteigs i també ofertes. Mesos enrere, el club i el jugador en van descartar unes quantes de l’estranger, però ara la cosa s’ha reactivat i fort. Tant és així que l’Atlètic de Madrid està decidit a fer el pas i passar per caixa per endur-se’l. La idea no és pas que l’operació es faci avui, en el darrer dia de mercat d’hivern per incorporar-se immediatament al club matalasser, sinó que la intenció dels madrilenys és que assegurar-se’l a partir de l’estiu de cara a la temporada que ve.

L’objectiu d’Arnau després de renovar: «Vull jugar a Primera amb el Girona» L’Atlètic i el Girona ja fa dies que parlen i, en aquest sentit, Mundo Deportivo, explicava ahir que fins i tot el director esportiu Quique Cárcel s’havia desplaçat a Madrid per reunir-se amb els dirigents matalassers per tractar l’afer. A més a més, fins i tot l’Atlètic de Madrid tindria l’acord amb el Girona i s’hauria reservat un dret de tempteig per si el club gironí rebia alguna altra proposta superior d’aquí al mes de juny. Sembla complicat que el club que presideix Enrique Cerezo estigui disposat a pagar bitllo-bitllo la clàusula de 20 milions i una de les fórmules que hi ha sobre la taula és que aboni una xifra raonable que s’acosti a la clàusula i llavors hi hagi un seguit d’objectius que permetin, si es compleixen, arribar-hi. A l’operació hi poden aparèixer en escena més variables. L’una, molt complicada, seria la possibilitat que l’Atlètic deixés Arnau cedit al Girona una temporada més i, l’altra, incloure d’alguna manera una part dels drets de Rodrigo Riquelme que, recordem, és propietat de l’Atlètic i juga a Montilivi en qualitat de cedit. Sigui com sigui, l’operació ja està en dansa i el Girona i l’Atlètic tenen les converses no només activades, sinó avançades. Caldrà veure si d’altres clubs interessats en Arnau -se l’havia vinculat al FCBarcelona- són a temps de frenar-les i de fer canviar d’opinió el Girona i el jugador. Arnau es deixa estimar pel Barça: «M'agradaria tornar» La notícia va esclatar ahir i de seguida el nom Arnau Martínez va obrir i omplir molts dels diaris esportius d’àmbit espanyol. L’Atlètic és a punt de quedar-se una de les perles de la Lliga que el Girona ha polit fins on ha pogut. Amb només 19 anys, Arnau va debutar amb el primer equip amb 17 anys, el desembre del 2020 al camp de la Gimnástica Segoviana a la Copa del Rei. A partir d’aquí es va convertir en un fix als esquemes per Francisco Rodríguez primer i per Míchel Sánchez després i ha anat creixent també a les categories inferiors de la selecció, d’on ha passat de la sub18 a la sub21 en un tres i no res.