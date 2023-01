Yan Couto va sortir de Montilivi dissabte al capvespre amb crosses. Una entrada al turmell a la segona part del partit contra el Barça va acabar amb el brasiler a terra cridant de mal. En principi no semblava que hagués de ser res greu, però Jordi Alba que passava per allà, de seguida va avisar les assistències del Girona perquè entressin a atendre Couto. El jugador cedit pel City no va poder continuar i Míchel el va substituir per Toni Villa. Al final del partit, a la sala de premsa, el tècnic va explicar que la lesió no feia gens bona pinta. Míchel va revelar que Couto havia hagut de sortir de l’estadi amb crosses i que es temia que pogués ser un esquinç de turmell. A l’espera que se li facin proves i se’n sàpiga el resultat tot sembla indicar que Couto serà baixa diumenge contra el València i, segurament, algunes setmanes més. En el cas que la lesió sigui de llarga durada, el Girona té avui i demà per anar al mercat i buscar un recanvi per al brasiler, tot i que ara mateix, aquesta opció sembla llunyana però no descartable.

La lesió de Couto complica el panorama al lateral dret per a Míchel. El titular Arnau Martínez va veure la cinquena targeta groga contra el Barça i no podrà jugar contra el València per sanció. Sense Arnau ni Couto, el tècnic madrileny haurà de recórrer a Valery Fernández o inventar-se Joel Roca, a qui va provar de carriler en el partit de dissabte contra els blaugrana. El tècnic sí que recuperarà Santi Bueno, un cop complerta la sanció i, molt probablement també David López, que s’ha perdut els partits contra el Vila-real i el Barça per culpa d’una lesió muscular.