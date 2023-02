Dues altes i quatre baixes és el balanç del Girona en el mercat d'hivern 22/23. Les incorporacions han sigut Viktor Tsygankov (Dinamo de Kiev) i Álex Callens (lliure), mentre que han marxat de Montilivi Óscar Ureña (Cartagena), Ramon Terrats (Vila-real), Samu Saiz (Sivasspor) i Manu Vallejo (Oviedo). Aquest migdia n'ha fet balanç Quique Cárcel, el director esportiu blanc-i-vermell.

VALORACIÓ DE LA PLANTILLA

"Quan a principi de Lliga fem l'equip, intentem crear una plantilla llarga amb 25 fitxes, sabent que teníem tres lesionats, Borja, Iván i Kebe. Durant aquests mesos hem anat competint i teníem clar que ens havíem de reforçar. Com cada any, hem rebut interessos d'altres clubs i alguns futbolistes ens han demanat sortir. Terrats ho va demanar, perquè volia tenir més minuts i aquí tenia complicat participar. Ureña ho necessita i Manu no havia tingut cap minut en sis setmanes i demana regularitat, perquè a València tampoc jugava molt. I llavors va sortir el tema de Samu, que les dues parts sentíem que ja tocava un canvi d'aires. El màxim respecte cap a ell, perquè ens ha donat moltes coses. Parlant amb Míchel, i dubtant entre portar un central o un pivot, vam escollir la primera peça, perquè si ens falta l'Oriol, tenim a David López. I l'entrenador volia un atacant, i hem fet un gran esforç per Tsygankov".

PRIMERA VOLTA

"Competim bé i juguem bé a futbol, però estem en la lluita. Tothom té bones plantilles i s'està reforçant. Parlen molt bé de com ho fem, però hem de millorar i ser més contundents a les dues àrees. Hi ha hagut dies que podíem matar els partits i no ho hem fet, i encaixem massa, per errors. Hem de millorar, perquè els números són els que són. Tenim una plantilla compensada i de nivell".

COMPETITIVITAT

"Hauria fet alguna cosa més si ho sentís. Potser per la lesió de Couto se'ns ha generat debat, però tenim Arnau, que està fent una temporada molt bona i el sentim important dins l'equip. I quan no hi sigui, pot fer-ho Valery, que quan surt rendeix a bon nivell i a part és d'aquí. Hem de creure en ell. De la resta? Tothom podrà opinar, però els que prenem decisions som el míster i jo i pensem que així la plantilla està bé".

MARGE ECONÒMIC

"És difícil d'analitzar, perquè potser una cosa que facis ara penalitza pel futur. El marge és el que és, perquè tenim una mirada més llarga. Hem fet un gran esforç i el tercer fixatge més important de la Lliga a l'hivern (Tsygankov). La propietat intenta consolidar el club a Primera i fer passos endavant. Juguem a una lliga molt destacada i som un dels equips amb un pressupost més baix".

TSYGANKOV

"Som molt conscients del període d'adaptació que necessita. No juga des del novembre, no parla l'idioma i haurà d'aprendre els conceptes tàctics a part de posar-se en forma. Creiem que ens ajudarà en poc temps I esperem que com a molt en dues setmanes tingui participació".

RENOVACIONS

"Valorem moltes situacions de plantilla, perquè molts futbolistes acaben contracte i altres estan cedits i no sabem on seran l'any vinent. Voldrem crear un equip competitiu, però primer ens hem de consolidar a l'elit. Valery fa molts anys que és aquí i està en creixement, va tenir una gran desgràcia amb aquella lesió i ara va tenint pes dins l'equip. Volem que continuï perquè té ADN gironí i té nivell per estar al nostre club. Ja estem parlant amb ell".

CANVI DE CICLE

"No parlaré de cap nom, cadascú té la seva posició. Parlem de futbolistes (Juanpe, Bernardo, Juan Carlos) importants que ens han aportat i encara aporten. Hem de veure el rendiment que donen en la segona volta, però mereixen un respecte immens. Valoro molt la seva feina i perquè no alguns d'ells pot continuar?".

ARNAU

"Té contracte, estem molt contents per la seva maduresa, tot i la seva joventut. Ens acostumem a confondre, però no baixa el seu rendiment, està centrat i amb humilitat. Les coses venen soles, tant de bo tingui una oportunitat d'anar a un club rellevant perquè tots sortirem beneficiats. Però ara hem de pensar en altres coses, com salvar la categoria. Si arriba l'estiu i ell ha de fer un pas, tots estarem contents".

PERMANÈNCIA

"Pateixo molt, perquè som l'equip amb menys història de la lliga i això em preocupa. Hem de sumar tots i hem d'espantar, quan juguem a Montilivi. Hem de crear un vincle, tenim una sensació de ser menys perquè no tenim molta experiència. Ara no tinc tanta por com fa uns anys, però li tinc molt respecte. Tothom és capaç de guanyar a qualsevol, les dinàmiques i els col·lectius seran crucials. I els detalls compten. Que Míchel ara no hi sigui dos partits, és un detall. Hem de donar el màxim, valorar on som, i concentrar-nos. Queda el més decisiu, però per què no podem fer més punts que a la primera volta? Els equips de Míchel sempre van a més".

MERCAT

"Per molt que vulguis signar, si no ets a Primera, molts no signaran. Això és un mercat i ja treballem de cara a l'estiu. Mirem qui acaba contracte, els cedits que poden tornar, els lliures que poden arribar. Però hem d'estar a Primera, perquè molta feina se n'aniria en orris. Mirar al futur és la nostra feina, però sobretot hem d'anar dia a dia".

ARBITRATGES

"És un tòpic, però penso que s'equivoquen com tots. Tenen errors i amb el VAR pots sortir emprenyat, però va per barris i tothom se sent així, no hem de pensar que hi ha res en contra del Girona. Sí que surten estadístiques que som els més perjudicats, però no penso que hi ha coses estranyes al darrere. Tothom està molt preparat i és un col·lectiu que no és gens fàcil, perquè estan al capdavant de decisions que afecten les aficions i a l'economia".

PEDRO PORRO

"Fa molts anys que treballem d'una forma concreta, amb la finalitat d'arribar a punts molt alts. Pedro surt d'aquí, va haver-hi un traspàs, un segon i ara un tercer. Han pagat 45 milions i diu molt de la gent que treballa en silenci al futbol base i dins del club. No és només ell, però Artero, Joel, Gabri, Pau Victor, no em vull deixar noms, n'hi ha molts de nois i hi ha molta feina al darrere. Aquest era un dels objectius que tenia quan vaig arribar a Montilivi. Això demostra que la feina funciona i hem de seguir en el mateix camí".

IBRA KEBE

"Tenim el tema sobre la taula, passa un procés difícil d'una lesió que no acaba de netejar. Va tot millor, però, a vegades, va cap enrere. No volem pressions ni fixar una data, volem que es posi bé perquè té un futur important. El genoll ha de respondre bé per estar al nivell que estem nosaltres".