Pedro Porro aterra a la Premier com una estrella

Dimarts a la nit es va confirmar el que era un secret a veus: el fitxatge de Pedro Porro per un dels peixos grossos de la Premier League, el Tottenham Hotspur. Els anglesos pagaran per l'extremeny 45 milions d'euros a l'Sporting de Lisboa. I d'aquests milions, un petit pessic anirà al Peralada i al Girona, clubs en els quals el futbolista va estar en la seva etapa formativa.

Porro va arribar a Montilivi l'estiu del 2017 per formar part de l'equip juvenil i pràcticament no va ni tenir temps de passar pel filial, abans el Peralada, que en una temporada va passar a ocupar la titularitat de la banda dreta del primer equip, dirigit llavors per Eusebio Sacristán. Això sí, va ser Pablo Machín qui el va fer debutar en un partit de Copa a Llevant i a l'Alt Empordà va tenir Arnau Sala, primer, i més tard Chicho com a entrenadors.

Al Girona hi va jugar 35 partits i el seu primer gol com a professional li va fer al Madrid en una derrota a la Copa (1-3). Posteriorment, se'l va quedar en propietat el Manchester City, pagant una quantitat considerable als de Montilivi, i deixant-lo a Valladolid perquè el futbolista extremeny continués el seu recorregut a Primera, després del descens dels gironins. El 2020 va ser el moment de viatjar a Portugal, fitxant per l'Sporting de Lisboa, on va guanyar la Copa de la Lliga -amb un gol decisiu seu en la final inclòs- i la Lliga. Vist el seu bon rendiment, l'Sporting se'l va quedar en propietat. I Porro no s'ha aturat: ha continuat creixent fins a atraure l'interès d'un Tottenham que l'incorpora com a cedit per cinc milions d'euros, però que s'ha compromès a pagar 40 milions per fer-se'l seu a l'estiu.

«Em sento molt feliç. Tenia moltes ganes de venir aquí. És una oportunitat única per a mi i espero que tot surti bé. Crec que puc aportar molt de caràcter i personalitat. Des que era un nen, la Premier ha sigut un somni i ara està a punt de fer-se realitat», va comentar Porro en les seves primeres declaracions.

Respecte a l'operació també va parlar Quique Cárcel, que va fer valdre la feina del Girona en les categories inferiors en els darrers anys: «Aquest era un dels objectius que tenia quan vaig arribar a Montilivi. Fa molts anys que treballem d'una forma concreta, amb la finalitat d'arribar a punts molt alts. Hi ha molts nois, però el traspàs de Porro demostra que la feina funciona i hem de seguir en el mateix camí», va presumir.