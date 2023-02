A aquestes altures de temporada, el Girona de Míchel Sánchez ja ha guanyat a Montilivi més partits que durant el darrer curs que havia estat a Primera. Bona part dels 21 punts que tenen a les seves butxaques els gironins, els han aconseguit al costat d’una afició entregada en la temporada del seu retorn a l’elit. A l’estadi s’han lligat quatre victòries, fonamentals per a tenir el petit marge de dos punts respecte a la zona de descens. Posats en context, i amb només una volta de competició disputada, és un triomf més que els obtinguts per l’equip d’Eusebio Sacristán durant la temporada sencera. Si mirem els números de Pablo Machín, en la primera part del curs 17-18 també havia sumat quatre victòries. Míchel, que dels tres tècnics és qui acumula una puntuació més baixa, sí que surt victoriós en el balanç com a local.

La millor primera volta a l’estadi Qualsevol equip petit, com és el cas dels blanc-i-vermells, sap que gran part de les seves opcions de permanència exigeixen fer-se fort al seu estadi. «Hem de sumar tots i hem d’espantar, quan juguem a Montilivi. Hem de crear un vincle. Tothom és capaç de guanyar a qualsevol, les dinàmiques i els col·lectius seran crucials. I els detalls compten», deia Quique Cárcel dimecres, animant a l’afició al fet que continuï empenyent per assolir l’objectiu com més aviat millor. Míchel presenta grans números a l’estadi i té la puntuació més alta que ha fet mai el Girona a casa en una primera volta a Primera: 15 punts. Aquests han arribat gràcies a quatre victòries (3-1 Getafe, 2-1 Valladolid, 2-1 Athletic Club i 2-1 Sevilla) i tres empats (1-1 Cadis i Osasuna i 2-2 Rayo Vallecano). De derrotes només n’hi ha tres, contra el Celta (0-1), la Reial Societat (3-5) i el Barça (0-1). Números de permanència però amb la guàrdia ben alta El Girona de Pablo Machín va sumar un punt menys a Montilivi, 14, repartits en el mateix nombre de victòries, quatre, i dos empats. Els triomfs van ser davant el Màlaga (1-0), Reial Madrid (2-1), Getafe (1-0) i Las Palmas (6-0), i les igualades amb l’Atlètic de Madrid (2-2) i la Reial Societat (1-1). L’equip del tècnic sorià no va poder amb el Sevilla (0-1), el Barça (0-3), el Vila-real (1-2) i l’Alabès (2-3). Aquell equip, però, va ser el millor dels tres en el primer tram de competició i encara conserva el rècord de punts en una temporada, amb 51. Pitjor van anar les coses amb Eusebio, que en tot l’any va guanyar tres partits a l’estadi. En la primera volta, a casa, només havia segellat 11 punts: dues victòries (3-2 al Celta i 2-1 al Rayo) i cinc empats (0-0 amb el Valladolid i Leganés, i 1-1 amb l’Atlètic de Madrid, el Getafe i l’Alabès). De derrotes, com passa amb Míchel, també n’hi ha tres; contra el Madrid (1-4), el Betis (0-1) i l’Eibar (2-3). «És espectacular com notem el suport a Montilivi. Junts aconseguirem els nostres objectius», va piular recentment Míchel, en una nova picada d’ullet al vincle existent entre la plantilla i l’afició. Finalizamos la primera vuelta demostrando que podemos competir contra cualquiera. Queremos seguir creciendo para que la afición se sienta orgullosa de su equipo! Es espectacular cómo estamos notando el apoyo de los nuestros en Montilivi. Juntos conseguiremos nuestros objetivos. pic.twitter.com/cwANjTjqOb — Miguel Ángel Sánchez (@Michel8Sanchez) 30 de enero de 2023