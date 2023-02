El Girona és espectacle en estat pur. La idea de Míche Sánchez ha quatllat a la perfecció en una plantilla on els jugadors s’ho passen bé jugant amb la pilota i, per tant, se senten identificats amb el seu tècnic. No és casualitat que el conjunt blanc-i-vermell sigui dels equips de LaLiga amb el percentatge de possessió més alt, superant el cinquanta per cent. L’entrenador insisteix des de principi de temporada que una dada com aquesta s’ha d’aprofitar per fer un pas endavant i pressionar al rival, amb la conseqüència de tenir més arribades a l’àrea contrària. També de veure porteria. El panorama ha canviat, però fins fa un parell de jornades el Girona estava instal·lat en una zona prou còmoda a la taula classificatòria, sent 11è amb cinc punts de marge respecte al descens i sis per sota de les places europees. Però no només això, sinó que els de Míchel eren el tercer equip més golejador, juntament amb la Reial Societat (3r), per darrere el Barça (1r) i el Madrid (2n). El poder del gol es nota veritablement a l’equip, aconseguint punts en 11 dels 15 partits en què ha marcat.

Tenint en compte l’entitat del Barça (0-1) i el Vila-real (1-0), es podria considerar que les dues derrotes consecutives que ha encadenat el Girona entren dins la normalitat. Però, al final, han sabut més greu del compte per les sensacions que transmet l’equip al damunt del terreny de joc. És cert que els de Míchel no van patir mai en excés, però també ho és que van haver de renunciar a la seva manera de jugar per poder posar dificultats als dos rivals en qüestió. Davant els groguets, per exemple, van fer el pitjor registre amb només un 30,6% de possessió. Mentre que amb els blaguranes va ser d’un 40,2%. Això va suposar que jugadors com Aleix Garcia o Roro Riquelme estiguessin més grisos a l’hora de participar, tot i fer igualment un bon partit.

Deixar la porteria a zero és la prioritat per treure encara més rendiment als gols que marca el Girona

Com que el zero a la porteria continua sent la gran assignatura pendent, el Girona i el cuer Elx són els únics equips que han encaixat a totes les 19 jornades de la primera volta, l’única via per aconseguir resultats a l’equip de Míchel és la del gol. La prova més recent es troba en els dos darrers partits. Els gironins no han marcat i, per tant, han perdut. A excepció del dia de La Ceràmica, on va fer l’efecte que l’àrbitre no xiularia el final fins que el Girona cedís (el gol de penal de Parejo va arribar al minut 100, amb el descompte més que esgotat, i que Gazzaniga ja n’aturés un en l’afegit), les dianes es produeixen per accions aïllades com va ser el cas de Pedri. Els altres dos partits en què no s’ha marcat cap gol, també s’ha perdut. Va ser contra el València (1-0), que vindrà demà a Montilivi en hores baixes, i el Celta (0-1).

Marcar és una garantia

L’actual Girona no s’entendria sense la seva capacitat ofensiva. Les dues derrotes consecutives han fet perdre posicions als de Míchel en el rànquing dels equips més golejadors i han demostrat que, sense gol, els blanc-i-vermells són incapaços de puntuar. Com a mínim, fins ara.

Després de finalitzar la primera volta, els resultats demostren que si el Girona marca el percentatge de gratar quelcom positiu és major. I és que dels 15 partits en què els gironins han vist porteria, només se n’han perdut 4: Betis (2-1), Reial Societat (3-5), Atlètic (2-1) i Almeria (3-2). De l’últim ja fa temps perquè la visita al Juegos Mediterráneos va ser l’octubre de 2022.

A tota la resta, per tant, s’ha sumat. En total, han sigut cinc victòries i sis empats. Ara bé, també és cert que per aconseguir-ho també s’ha hagut de fer un esforç major a l’hora de veure porteria en comparació a la resta d’equips de la lliga. Això té a veure, altre cop, amb el zero a la porteria. Si no hi és, el Girona ha de marcar automàticament un o dos més gols que el seu rival per acabar el partit content.

Aquesta segona volta que comença la gran prioritat serà tancar la porteria amb pany i forrellat per treure més rendiment encara als gols de l’equip.