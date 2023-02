Que no es lesionin oriol romeu ni aleix garcia

Ramon Terrats va complir quan va cobrir la baixa d’Oriol Romeu al camp de l’Espanyol. Ara, el Girona ha decidit afrontar tota la segona volta del campionat, sense recanvis per Oriol Romeu ni Aleix Garcia.

Ja sé que és una hipèrbole, però fa la impressió que a Quique Cárcel, o qui sigui que decideix els fitxatges del Girona, li produeix urticària incorporar defenses centrals o migcampistes de tall defensiu. A l’espera de veure quin rendiment oferirà el peruà Alexander Callens, ha costat Déu i ajuda que s’hagin decidit pel fitxatge d’un defensa central. I en les dues últimes jornades s’ha pogut comprovar quines són les conseqüències d’una mala planificació en una posició tan delicada.

El mateix passa en el centre del camp. De mitges puntes o similars, tots els fitxatges que vulguin, n’hi ha per triar, però de migcampistes purs, els justos. Recordin la segona temporada a Primera quan pocs dies abans de començar la lliga, el Girona es va desprendre de David Timor i Rubén Alcaraz, deixant la plantilla desequilibrada en aquesta posició. Timor ha tingut una trajectòria irregular, però Alcaraz, primer al Valladolid i ara al Cádiz, ha sigut sempre titular quan l’han respectat les lesions. Alcaraz ha jugat més temporades a Primera (cinc) que el Girona (tres). Per cert, no sé si han vist que la fortalesa de l’actual Barça (set gols en contra en 19 partits) comença pel sistema defensiu.

La cessió de Terrats era comprensible, i diria que necessària. És un noi que ha arribat a Primera sense haver-se consolidat a Segona, però era d’esperar una incorporació en aquesta posició pel que pugui passar al llarg de la temporada. Haurem de portar un ciri a la Mare de Déu dels Àngels perquè no es lesionin ni Oriol Romeu ni Aleix Garcia, dos jugadors imprescindibles a l’actual Girona. Tots els rivals directes del Girona en la lluita per la permanència s’han reforçat, i aparentment força bé. El Valladolid ja va obtenir rèdits diumenge passat. Encreuem els dits.